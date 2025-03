Propone Dip. Magdalena Rentería no más exámenes de admisión y sanciones por no uso de uniformes en bachillerato.

-Una de las muchas promesas fallidas de administraciones locales ha sido el acceso a la educación para todas y todos.

La diputada Magdalena Rentería Pérez integrante del Grupo Parlamentario de morena exhortó ante el Congreso, a todas las instituciones públicas de educación media superior de Chihuahua por medio de la Secretaría de Educación y Deporte, para que de acuerdo con el nuevo Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, se suspenda la aplicación del examen de admisión, se retiren los cobros realizados a los alumnos y no más sanciones por el no uso de uniformes.

La legisladora recordó que en febrero pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el nuevo Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato en el cual se integra el programa LA ESCUELA ES NUESTRA a nivel medio superior, con una inversión de cuatro mil 600 millones de pesos, en beneficio de seis mil 200 escuelas en todo el país, creando hasta 200 mil nuevos espacios para jóvenes estudiantes, con el fin de aumentar la cantidad de alumnos de educación media superior.

Por ello indicó la legisladora en el estado se debe implementar un programa de la misma categoría para que nadie se quede sin estudiar, donde según una estadística, Chihuahua únicamente cuenta con el 76.8 por ciento de cobertura según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior.

Por ello el exhorto remarcó la congresista por morena ‘el examen de admisión a la prepa debe ser eliminado, el único factor para que las personas adolescentes entren a una prepa, debe ser el cupo y en función de cómo se vayan pre-inscribiendo los interesados, no en función de una prueba. No más exámenes de admisión en media superior’.

Pidió también la diputada no olvidar la molestia social que ha causado los uniformes, donde por medio de prácticas monopólicas le ceden licitaciones a una sola empresa y esto causa que a su gusto elija el monto del costo por uniforme que incluso llega a ser excesivo para personas de escasos recursos. Mientras que las instituciones imponen sanciones a los alumnos que no portan su uniforme, algo que vulnera su libre desarrollo de la personalidad.

En específico indicó, el fraudulento tema de los uniformes de Colegio de Bachilleres en 2022, donde se buscó hacer un negocio por 38 millones de pesos, puesto que cada conjunto de cinco piezas era de dos mil 215 pesos por cada alumno. Tema que nunca se aclaró la asignación a un solo proveedor para los uniformes de todo el estado.

Aceptó Rentería Pérez, que si bien es cierto el uso del uniforme tiene sus razones de ser, lo que no se puede permitir es limitar la educación o imponer sanciones a quienes se les dificulta tener acceso al mismo, ya que lo que hoy se penaliza en muchas ocasiones por la falta del uniforme no es la indisciplina, sino la pobreza, por lo que es momento de poner un alto al modelo educativo con bases clasistas.

Ante lo expuesto concluyó la legisladora, su exhorto a las autoridades educativas de Chihuahua, a que es anacrónico continuar con los exámenes de admisión, se debe de romper con los mitos de la meritocracia, así como los preceptos a modo de castigo por no llevar el uniforme en alguna ocasión. A que Chihuahua aún tiene deudas con las generaciones presentes y futuras, por lo que es momento de saldar cuentas y otorgar una educación gratuita y de calidad.