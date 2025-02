Retira TEE medidas cautelares, consejeros quedan en ridículo: vocera

Mariana de LaChica Huerta, voera municipal, refirió que están a la espera de la notificación por escrito de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE), instruyó revocar las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas del IEE a ella y Marco Bonilla relacionadas a una denuncia por presunta violencia de género presentada por la diputada Morenista Brenda Francisca Ríos.

Fue el pasado 6 de febrero, cuando el Instituto Estatal Electoral (IEE) determinó imponer medidas cautelares de protección a la legisladora Brenda Ríos, tras su denuncia por presunta violencia política.

“Ya se había instruido que no había delito que perseguir pero bueno los consejeros apegados a Morena, Yuri Zapata y Georgina Ávila insistieron no es más que una prueba de que, hay que leer bien, informarse sobre lo que dice la ley y no imponer medidas de prohibición así por que sí, esta sentencia del TEE no hace mas que dejarlos en ridículo porque pues bueno, ya se sabía que no había delito o falta alguna”, puntualizó De LaChica.

¿Qué decía la suspensión?

–La suspensión temporal de publicaciones en internet que contengan comentarios con sesgo de género o discriminatorios, como notas periodísticas o videos en plataformas digitales (por ejemplo, TikTok).

-La prohibición de realizar declaraciones públicas en medios oficiales del Ayuntamiento de Chihuahua o en medios de comunicación, si estas implicaban expresiones inadecuadas contra la denunciante o sus allegados.

Cabe mencionar que esa determinación no constituía una sentencia sobre la existencia de violencia política, sino una medida temporal de “protección” mientras la investigación seguía.