Aprovecha últimos días del descuento del 8% en el pago del Predial

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar la última semana del descuento del 8 por ciento en el pago del Predial, el cual es para personas físicas y morales.

Este descuento puedes aprovecharlo a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA, pagando el Predial de manera presencial en cajas receptoras de la Tesorería Municipal.

También puedes pagar este impuesto en una sola exhibición con el estado de cuenta en los bancos BBVA, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, o en los establecimientos de Oxxo, Alsuper y Smart.También puedes ponerte al corriente al pagar en línea en la página del Gobierno Municipal:

https://www.municipiochihuahua.gob.mx/. Si tienes dudas te puedes comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.*Horario y ubicación de las cajas de Tesorería**CENTRO**Cajas Tesorería*, calle Mina #408 colonia Centro.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.*Tesorería Plaza de Armas*

(Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.Horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.*Consejo de Urbanización Municipal (CUM)* calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, coloniaSanta Rosa.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.*NORTE

Alsuper Nogales*, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con CircuitoUniversitario local #6.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.*Parque Fundadores*, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, KioscoCibernético.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes*Comandancia de Seguridad Pública Norte*, Avenida Homero #500.Abierta 24 horas, de lunes a domingo.*SUR**Desarrollo Urbano*, calle Presa Chuvíscar #1108.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.*Comandancia de Seguridad Pública Sur*, Avenida Pacheco #8800.Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF*, Periférico Lombardo Toledano #13401.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.*Relleno Sanitario*, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.*Asociación Ganadera*, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.