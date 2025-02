El mexicano Carlos Diehz se lleva el premio al Mejor Reparto en los Critics Choice Awards.

Publimetro

Por Edson Hernández

El actor azteca gana el galardón junto a todos sus compañeros por la película “Cónclave”.

El talento mexicano sigue brillando en la industria cinematográfica internacional y el actor Carlos Diehz se llevó el premio al Mejor Reparto en los Critics Choice Awards 2025 junto con todo el elenco de la película “Cónclave”; reconocimiento que lo consolida como uno de los actores latinos más destacados de su generación y pone en alto el nombre de México en la escena global del cine.

“Cónclave”, una intrigante cinta que nos sumerge en el mundo del Vaticano, fue aclamada por la crítica y el público; Diehz interpreta a Cardenal Benítez, un personaje clave en la trama que busca convertirse en el nuevo Papa; su actuación, junto con la de un elenco de estrellas, fue elogiada por su profundidad y realismo.

Este triunfo representa un hecho importante en la carrera de Carlos Diehz, quien demostró una vez más su versatilidad y talento como actor; su participación en “Cónclave” no solo le valió el reconocimiento de la crítica especializada, sino que también lo posiciona como uno de los actores mexicanos más prometedores de Hollywood.

El elenco de “Conclave” está compuesto por actores de renombre internacional, incluyendo a Ralph Fiennes como el cardenal Thomas Lawrence, Stanley Tucci como el cardenal Aldo Bellini y John Lithgow como el cardenal Joseph Tremblay.

La química entre los miembros del reparto fue fundamental para el éxito de la película, y la contribución de Diehz ha sido esencial para crear una atmósfera de suspenso y drama que ha cautivado a la audiencia.

Congratulations to the cast and crew behind @conclavethefilm. The film has won the Critics Choice Award for Best Acting Ensemble.#CriticsChoice #CriticsChoiceAwards #conclave @eentertainment pic.twitter.com/ZecJKSvAIx— Critics Choice Awards (@CriticsChoice) February 8, 2025