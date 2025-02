Por: Francisco Flores Legarda.

Hace algunos días la presidente de México logro la supension temporal de la aplicación de los aranceles a nuestros productos de exportacion, por el momento durante un respiro: Esto es claro manejo de la política de del poder Ejecutivo, cambio se compretio enviar cerca de 10,000 soldados a la frontra en Estados Unidos para combatir el contrabando fenalino que ingresa de México haciá nuestro vecino, es decir que desde el gobierno de López Obrador ha la fecha se había negado que en México se elaboraba y entraba al mercado de los Estados Unidos, repito esta suspención es para el efecto de que se combata la introdiccion de fentalino a Estados Unidos. Es cierto no se desdeña, un gran logro de la presidente, pero no debemos hacer un lado las protesta de los mexicanos y de país centro americanos, quienes tambien siguen presionado para no ser deportados, en este punto continua la deportación de imigrantes, decir a la fecha continua esta pesquisas lo cual vemos en los medios de comunicación, es decir esta parte no hay “suspension temporal”, olvidando que lo mexicanos envian un gran cantida de divisas las cuales son sumadas al presupuesto de egresos, en consecuencia este dinero disminuira la economía de nuestro país.

Los mexicanos debemos aplaudir el actuar de la presidente, pero hay muchas tareas, mismas que deben caminar con firmesa lo cual repito como dijo el partido oficial Morena el pueblo les dío chueque en blanco para hacer lo que les plazca. No veo por lo pronto cambios en la política interna de nuestro país. Reformaron Constitucíon, faltan más leyes secundarias, ahora esperar el efecto de las mismas.

La presidente tuvo buena mano izquierda, pero solo es principio de la relacion con el tirano Trump, con todo el apoyo de la Camara de Senadores del Partidos Republicano, así como de los empresarios más ricos del mundo que estan disfrutando no solo el aspecto económico ahora el poder político y social. A manos llenas.

La migración en el mundo

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo u oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos a gran escala de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.

En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) , a 1 de julio de 2020, se estima que el número de migrantes internacionales en todo el mundo era de casi 281 millones. Los migrantes internacionales representan aproximadamente el 3,5% de la población mundial, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980.

Si bien la mayoría de personas migran por elección propia, otras migran por necesidad. El Al Comisionado de las Naciones Unidas para los Refutiados (ACNUR), calcula que, a finales de 2022, el mundo acogerá a unos 35,3 millones de refugiados. De ellos, 5,9 millones eran refugiados palestinos bajo el mandato del de Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como vemos la migración en Palista es de grandes dimensiones, pero en lo que respecta a México una gran cantidad de conacionales, cuentan con documentos y otros no, cosa que al presidete de Estados Unidos.

La ceremonia del aniversario de la Constutición.

La presidente no “invito” al Titular de la Suprema Corte de la Justicia, dice que por los agravios que cometio en contra de los poderes Legislativo y Judicial, “Es decir no te doy invitación a mi fiesta.” Es de como se han pordado mal no los quermos, expresiones que tal cual lo dice, donde estan los hombres de Estado, no tienen niguno, no hay respeto al Poder Judicial, ni cuando el Dictador Porfirio Díaz jamas cometio estas atrosidades, cierto tenia sometido a al resto de los poderes y mantenía una cercania con la entonces Suprema Corte de Justicia, recordamos que Benito Juarez antes de ser presidente ocupo el cargo de Poder Judicial para luego ocupar el cargo de presidente de la República.

En varios trazados e comentado sobre el grave conflicto entre los poderes la Unión teniendo a Poder Judicial, totalmente sometido, solos las manistaciones de auxilio provienen de los miembros de los impartidores de justicia, lo vemos en las redes sociales trantando de explicar a las personas como debería funcionar, no han tenido efectos alguno frente a Morena y sus aliados, como la demostrado un gran conjunto del poder judicial principalmente solo se escuchan así mismo, me pregunto; ¿Sabran lo que hicierón? No les concedo el beneficio de la duda.

Se les olvidos los efectos de la Revolucíon Francesa en el mundo, la division de poderes, el sistema democrático, los levantemientos armados en nuestro país. Repito peor aun no eran necesaria invitaciones, era su obligación de hacer correr su llamado para ocupar el lugar que le corresponde dentro de un sitema Repúblicano. Peron hicieron perdon que lo diga; “sus chigadaderas”, haciendo trizas todo el sistema político de Mexico.

Quiero felicitar como los Ministros de la Corte expusieron sobre los agravios al dejarlos fuera de la Ceremonia de la Constitución, como hombres de estado fijaron su posicion dentro el acto tan importante.

En este punto deseo manifestar que ejercito hizo su gran presencia, fueron los más apludidos, ellos si fueron llamados, cuando no saben como combatir a la delincuencia organizada pero si marcha con toda la pompa.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH

X profesor_F