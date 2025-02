Los 10 artistas con más premios Grammy en la historia: ¿quién lidera la lista?.

Excélsior

P. Jiménez

Los Premios Grammy han sido el evento más prestigioso de la industria musical desde su creación, reuniendo a los artistas más destacados de cada generación. Desde el año 2000, el Crypto.com Arena en Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de esta celebración, donde las estrellas de la música han regalado al público presentaciones inolvidables.

Algunos nombres han logrado brillar con una constancia impresionante en la historia de los Grammy, no solo por sus exitosos álbumes, sino también por sus icónicas presentaciones en el escenario.

Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, por mencionar algunos, son algunos de los artistas que han acumulado múltiples premios y momentos inolvidables en la gala.

Y algo que muchas personas se preguntan es quiénes son los artistas que más premios Grammy han ganado, es por eso que aquí te dejamos a los diez famosos que se han llevado más estatuillas a casa.

Beyoncé – 32 premios Grammy

El legado de Beyoncé en la industria musical es incuestionable. Con una carrera que comenzó en Destiny’s Child, logró consolidarse como una de las cantantes más influyentes a nivel mundial.

Ha vendido más de 100 millones de discos y ha marcado generaciones con temas como Single Ladies, Crazy in Love y Halo. En 2024, alcanzó un hito histórico al convertirse en la artista con más Grammy en la historia, con victorias en categorías clave como Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Renaissance.

Georg Solti – 31 premios Grammy

El reconocimiento en la música clásica tiene en Georg Solti a uno de sus máximos exponentes. Este director de orquesta es el músico con más premios en la historia de los Grammy dentro de este género.

En 1997, poco antes de su fallecimiento, recibió su último galardón por la grabación de Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg, confirmando su impacto en la música sinfónica y operística.

Quincy Jones – 28 premios Grammy

Detrás de algunos de los álbumes más importantes de la música moderna está Quincy Jones, una figura clave en la industria. Su trabajo como productor y arreglista dejó huella en discos como Thriller de Michael Jackson, el más vendido de la historia.

También participó en la producción de We Are the World y en la banda sonora de The Color Purple. Falleció el 3 de noviembre de 2024, dejando un legado de 28 premios Grammy y una influencia imborrable en la música contemporánea.

Alison Krauss – 27 premios Grammy

El country tiene en Alison Krauss a una de sus representantes más premiadas. Su talento con el violín y su inconfundible voz la han convertido en una artista de culto dentro del género.

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado 27 premios Grammy, incluyendo 14 con su banda Union Station, con la que ha trabajado durante casi tres décadas. Su contribución ha sido fundamental en el resurgimiento del bluegrass en Estados Unidos.

Chick Corea – 27 premios Grammy

La escena del jazz ha sido marcada por grandes músicos, y uno de los más destacados es Chick Corea. Su habilidad en el piano y su innovación musical lo llevaron a ser uno de los artistas más premiados dentro de esta categoría, acumulando 27 Grammy, incluyendo cuatro Latin Grammy por su trabajo en el jazz latino.

Entre sus obras más reconocidas están Hot House y Mozart Goes Dancing. Falleció en 2021, dejando un legado que sigue influyendo a nuevas generaciones.

John Williams – 26 premios Grammy

El cine y la música van de la mano cuando se habla de John Williams, el compositor detrás de algunas de las bandas sonoras más icónicas. Su trabajo en películas como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones y Harry Potter ha definido el sonido de la cultura cinematográfica.

Con 26 premios Grammy y 5 premios Oscar, su influencia en la música de cine sigue siendo indiscutible.

Pierre Boulez – 26 premios Grammy

La música contemporánea encontró en Pierre Boulez a un revolucionario. Este compositor y director de orquesta francés jugó un papel clave en la evolución del serialismo y la música de vanguardia.

Obras como Le Marteau sans maître y Pli selon pli lo posicionaron como un referente en el siglo XX. Sus 26 premios Grammy reflejan su impacto en la música académica.

Vladimir Horowitz – 25 premios Grammy

Entre los pianistas más influyentes de la historia, Vladimir Horowitz ocupa un lugar especial. Su virtuosismo y expresividad lo hicieron destacar en la interpretación de composiciones de Rachmaninoff y Chopin, entre otros.

Con una trayectoria llena de reconocimientos, acumuló 25 premios Grammy antes de su fallecimiento en 1989.

Stevie Wonder – 25 premios Grammy

La música R&B y pop no sería la misma sin Stevie Wonder, un artista que desde joven demostró un talento excepcional.

Su carrera está llena de éxitos como Superstition, Isn’t She Lovely y I Just Called to Say I Love You, que han trascendido generaciones. Con 25 premios Grammy, sigue siendo una figura icónica en la música global.

U2 – 22 premios Grammy

Desde su formación en 1976, U2 se ha consolidado como una de las bandas más exitosas de la historia del rock. Con más de 150 millones de discos vendidos, han creado álbumes inolvidables como The Joshua Tree y Achtung Baby.

A lo largo de su trayectoria, han sido galardonados con 22 premios Grammy, demostrando su vigencia después de más de cuatro décadas en la música.