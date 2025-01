Chris Evans no regresará como Capitán América

A pesar de los rumores iniciales, el actor Chris Evans no regresará al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en ninguna película, por lo que su ciclo como Capitán América se ha terminado.

Apenas el pasado diciembre de 2024, The Wrap informó que Chris Evans regresaría a su papel como Steve Rogers/Capitán América, en la próxima cinta Avengers: Doomsday, donde también estará Robert Downey Jr, esto como parte del movimiento de Disney para salvar la franquicia que ha tenido una serie de fracasos en taquillas.

Sin embargo, las esperanzas de los fanáticos del Universo Marvel no se cumplirán luego de que el actor Anthony Mackie, quien ha trabajado junto a Evans en el papel de Sam Wilson/Falcon, confirmó a Esquire que su colega le ha dicho que no existe la posibilidad de un retorno.

Anthony Mackie será el nuevo Capitán América en la cinta que se estrena en febrero Capitán América: Brave New World, y que ha recibido diversas críticas en las primeras exhibiciones.

Esquire cuestionó a Mackie sobre la posibilidad de que Evans regresara a Marvel en Doomsday en 2026, ante lo cual él se sorprendió.

“¡No lo sabía!” dijo Mackie a la revista Esquire, quien tuvo una conversación con el actor de cara al debut de la nueva película.

“Hablé con Chris hace unas semanas y entonces este tema no estaba sobre la mesa. Al menos, eso me dijo él, porque se lo pregunté. Le dije: ‘Sabes, han dicho que van a traer a todo el mundo de vuelta para la película. ¿Vas a volver? Me dijo: ‘Oh, no, estoy felizmente retirado’.”

Esquire afirma que ellos mismos han llevado la información contradictoria a Evans, pero el actor fue tajante y dijo “no es verdad. Esto pasa en todo momento, cada par de años desde que salió Endgame. Ahora ya no respondo a eso y estoy felizmente retirado (del papel de Capitán América)”.

La última aparición de Evans en el Universo Marvel fue en la cinta Deadpool & Wolverine, aunque no en su personaje de Capitán América, sino como Johnny Storm.