Mexicanos en EU llaman a protestar contra las redadas.

La Razón

Por: Claudia Arellano

La concentración será hoy, en Chicago.

Hoy en EU, marcha contra política de retornos; activistas denuncian venta de datos de indocumentados.

Organizaciones civiles en Estados Unidos, conformadas por mexicanos, convocaron a manifestarse este sábado en contra de las redadas y deportaciones que inició el gobierno de Donald Trump.

Entrevistados por La Razón, representantes de dichas organizaciones hicieron un llamado a la comunidad migrante, desde sus distintas trincheras, a manifestarse este sábado a medio día en Chicago, Illinois, frente al Water Power Park.

Fernando Tuco Fuentes, de la Organizacion de Trabajadores Independientes de Chicago, pidió a la nueva administración encabezada por Trump “que frenen redadas y garantice derechos de familias. La comunidad migrante es honesta y sólo hemos contribuido al desarrollo del país, es momento de que vean el músculo que representamos”.

Comentó que cientos de trabajadores que están organizados en Chicago, donde ha convocado desde antes del inicio del gobierno de Trump a que los migrantes se movilicen, se organicen y exijan sus derechos y señaló seguirán alzando la voz, “con miedo, con incertidumbre con todo”.

Aseguró que quienes más participativos ante estas convocatorias son los mexicanos, que además de ser muy trabajadores, son los que más activos se han visto en las movilizaciones, y “lo sorprendente es que al tiempo que se congregan en las manifestaciones o hacen algún tipo de llamado a las autoridades, no dejamos de trabajar, porque eso somos, trabajadores.

“Por el momento, llamamos a estas marchas; pensar en un paro afectaría de manera visible, ya que mandaríamos ese mensaje a esta nueva administración, de que la mano de obra migrante es muy importante en la economía, porque hemos dicho que sin migrantes el país no avanza, se paraliza, pero vamos de manera gradual, tenemos el apoyo de nuestra comunidad y patrones”, dijo.

Luego de que la Casa Blanca publicó una foto oficial confirmando las primeras deportaciones de migrantes en aviones militares en la segunda presidencia de Donald Trump, Fuentes comentó que “es lamentable que se exhiban de esta manera a las personas que quieren un futuro mejor. Ahí radica la importancia de salir y protestar, defendernos”.

Por separado, Gonzalo Pérez Arellano, integrante del Frente de Defensa para los Migrantes, integrado por líderes de organizaciones comunitarias y religiosas, señaló que, debido a los fríos, muchos migrantes están guardados en sus casas, además de que sus empleadores les han dado unos días para no ponerlos en riesgo, pero dicha situación es temporal.

“Hemos estado con temperaturas de 15 o hasta 20 grados bajo cero. Los migrantes están en sus casas, además de que los patrones les han concedido estos días para que no los pongan en riesgo en el traslado de su casa al trabajo y viceversa. Pero no debemos de confiarnos, porque en cuanto pase el frío seguramente la migración no dejará las calles”, sostuvo.

Como parte de su activismo, Pérez Arellano también informa a las personas sobre los derechos que tienen en caso de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de otras autoridades. Calculó que al finalizar febrero las redadas podrían hacerse más presentes sobre todo en comunidades como Chicago, Los Ángeles, Texas, Arizona y otros estados blanco de deportaciones.

“Afortunadamente, se ha hecho un buen trabajo de información preventivo, ahora muchos compañeros saben sus derechos y no puede llevárselos nadie de sus centros de trabajo, no debemos tener miedo”, subrayó.

El líder migrante dijo que la falta de trabajadores en los negocios y empresas en donde desarrollan su actividad ya se han comenzado a notar desde el 20 de enero cuando Trump asumió la Presidencia.

En Orange, California Janet Arellano, de la organización Madres Buscadoras de America, señaló a su vez que “sería imposible no sumarnos a las protestas cuando tú misma vives esas situaciones. México es el que más participa y en parte eso da mucho orgullo. El mexicano no se echa para atrás y sale y defiende, esperemos que este sábado no sea la excepción”.

Arellano previó que en la última semana de febrero aumenten las deportaciones, una vez que el clima y otros problemas, como los recientes incendios en California, hayan cedido: “éste es sólo el inicio del Gobierno, vienen otras cosas, pero vamos a defender a quien debamos”.

Dijo a La Razón que un grupo de activistas mexicanos emprendieron campañas para que las personas contacten a sus representantes, a los congresistas, a senadores y pidan que trabajen en una propuesta de ley de reforma migratoria bipartidista, “no va a pasar, pero estamos obligados a saber nuestros derechos”.

Tras recordar que “yo fui una niña migrante ilegal, como nos llaman, me vine con mi hermana y mamá desde niña, un día solo desperté y ya estaba en otro país con otro idioma, con otras costumbres”, la originaria de Michoacán señaló que las autoridades de escuelas, iglesias y hospitales ya se preparan para hacerle frente al anuncio de redadas contra indocumentados en lugares considerados protegidos.

“Es preocupante; nuestra pastora de la iglesia Metodista Unida Lincoln ha decidido controlar el servicio presencial en español y la misa que estará llevando a cabo a través de Zoom, para evitar que nuestra iglesia sea blanco de un ataque antimigrante; el lunes pasado, quedó permitido arrestar a migrantes en sitios sensibles, ahora estamos preocupados, pero de igual manera estamos contentos de la respuesta de nuestra gente a las marchas”, señaló.