El sumo sacerdote.

Por: Franc isco Flores Legarda

“No seduzcas. Las personas que te corresponden llegarán

a ti por lo que eres y no por lo que aparentas ser.”

Jodorowsky

Mucha tinta sobre el concepto de pueblo ha corrido en nuestro país principalmentoe desde la independicia en la Constitucion de 1824, la primera que formo los principos que rigen nuestros derechos y obraciones, llame ciudadano y pueblo. El articulo primero de la Constuticion señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Como lo vemos la Constución señala personas, lo demas son expresiones propias de una separación desde el punto de vista, político social, ideologico o despectiva.

Los partidos políticos se refieren al pueblo como los mas desprotegidos en la sociedad lo cual es cierto, pero también se debe distinguir que no solo se les debe dar “ayudas economica”, como lo hacen los gobiernnos de Morena. El pueblo como una clase vulnerable esta ansionsa de educación, fundamental. Recordemos que desde Lazaro Cardenas se formaron los maestros rurales que tenian a cargo niños y adolescente en misma aula, a quienes se les entregan libros elaborados por maestros enterados de los problemas de los niños, adolescente, jovenes adultas maayores.

Con el tiempo se creo las Institucciones de Artes y Oficios, en el Estado de Chihuahua, lo teniamos pero desaparecio. Desconozco el motivo. Estas instuciones formaban jovenes para enfentar la vida, salir con capacidad para tener ingresos, y desde luego tener la oportunida de ingresar a la universidad. Existen algunas semejantes pero no han permeado en la sociedad.

López Obrador y la presidente, se centran en señalar a los pobres, se les olvida que somos todos somos personas como señala la Constución, otro concepto seria ciudadanos. Los pobres como se les dice, no solo se les debe atender en todos los sentidos, ciudadanos, clase media alta y alta, no debemos olvidar a las grandes empresas, que el gobierno cubriendo ciertos beneficios, le otorga el sello de “empresas socialmente responsables”, siendo es una burla ya que hacer una pequeñas calles, poner banquetas, arreglar algunos problemas de luz, entre otras cosas lo hacen pero despues no vuelven de de nada sirve esta ayuda. Es decir esta responsabilidad no corrseponde a todos.

En cuanto a la educación esta es fundamental, lo mas importante, hay que tener que terminar el historicio rezago del analfabetismo, despues fomentar la lectura como lo iniciaron los gobiernos postrevolucionarios, “como lo hizo el General Villa”, aunque no se quiera reconocer. Los generales tuvieron la vision de inciar procesos de educación basta como ejemplo a quien se les conocio como “los siete sabios” que con el tiempo formaron parte en la constitución de partidos políicos. Estos no fueron intelectuales de cajón, al margen de ideoligiá politica, sus ideas hasta la fechca tienen plena vigencia. El gobierno no quiere “personas o ciudadanos”, en total sentido de la palabra. Para ellos el pueblo son los sometidos lo que es cierto, pero no son titeres para manejarlos como hasta la han hecho los gobiernos de PRI, PAN ahora MORENA.

Que nos dice la religión sobre el pueblo:

La frase “el pueblo de Dios” indica siempre una relación clara. Dios llamó a Abram (más tarde Abraham) en Genesis 12 a dejar su tierra por una nueva que Dios le mostraría. Una vez que Abram estaba allí, Dios dice en Génesis 12 12:2, , “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”. Esta nación se convertiría en la nación de Israel, el primer grupo en ser designado como el pueblo de Dios.

Dios le dice a Israel a través del profeta Isaías, “Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion: Pueblo mío eres tú” (Isaías). Dios también confirma a Israel como Su pueblo en Ezequiel 38 en una profecía a la nación vecina de Gog.

¿Los creyentes no judíos que creen en el Mesías judío (Jesucristo) pueden ser considerados el pueblo de Dios? Sí. Jesús vino por toda la humanidad, no sólo para salvar a Israel (Romananos 1:16,, 10:1; Galatas 3:2). La relación de Dios con Su pueblo es más que Su llamado; también le llaman a Él su Dios. David dice: “Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente” (1 Cronicas 29:17). Aquí, el pueblo de Dios se identifica más con su voluntad de entregarse a Él, que por su nacionalidad.

Quien acepta a Jesucristo como Salvador y Señor, se convierte en una parte del pueblo de Dios. La relación no viene a través de la asistencia a la iglesia o de las buenas obras. Es una decisión deliberada de seguir solo a Dios. Es por eso que tanto 2 Corintos 6:16 como Marcos 8:38 indican que hay que tomar una decisión. Y cuando tomamos esa decisión de abrazar a Dios, Él nos abraza también. Entonces somos verdaderamente Su pueblo.

De lo anterior que desde los tiempos biblicos se hablaba del pueblo sin distinción alguna, desde luego se presentaban diferencias como en cual momento de historia, pero en estas epocas vivian en comunidad, aprendiendo los unos a los otros.

Debemos lamentar que en México no existen personas, solo un pueblo que le pertenece a Morena, es de su propiedad, todo las mañanas lo dice la presidente, ya el discurse no tiene debate, no es motivo de discución, tal vez no sea importante. En lo personal me considero persona dentro del pueblo.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

Salud y larga vida.

X profesor_F