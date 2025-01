Por: Luis Villegas Montes

En un rincón de Internet, entre memes de gatos y tutoriales de cocina que nunca seguiremos, habita la inteligencia artificial (IA). Ese ser místico que promete resolver nuestras vidas, desde recomendarnos qué serie ver en una noche lluviosa hasta sugerirnos que nos levantemos de la silla porque llevamos cuatro horas viendo memes. Pero ¿qué es realmente la IA? Pongámonos cómicos y veamos.

Para empezar, la IA es como ese compañero de clase que siempre tenía la tarea lista y perfectamente hecha, pero que también era un poco raro. Sabe muchas cosas, aprende rápido y puede hablar sobre cualquier tema. ¿Quieres saber cómo hornear pan o cuál es la teoría del caos? Ahí está, listo para responder, aunque a veces lo haga con un aire de “lo sé todo” que podría irritar hasta a un monje budista.

La IA no duerme, no come y, por alguna razón, siempre parece estar de buen humor. Si le preguntas algo a las tres de la mañana, te responderá como si fueran las tres de la tarde. Es como si tuviera una cafetera interna y un suministro infinito de energía. Aunque, siendo honestos, hay momentos en los que sus respuestas te hacen dudar: ¿está realmente despierta o simplemente está improvisando?; pero no todo es brillo y código en el mundo de la IA. A veces mete la pata, y de maneras espectaculares. Como esa vez que un bot de atención al cliente terminó discutiendo con un usuario porque “no entendía” su problema. O cuando te sugiere recetas de cocina absurdas como “sopa de plátano con kétchup” porque, en su universo de datos, todo es posible.

Eso sí, hay que reconocer que la IA es buena para hacernos sentir un poco más inteligentes. “Mira, escribí un poema con ayuda de una IA” o “Le pedí a la IA que me diseñara una rutina de ejercicio y ahora soy un experto en yoga (mental, claro)”. La verdad es que nos da la sensación de que somos genios tecnológicos, aunque estemos usando sus habilidades para cosas tan profundas como preguntarle si los pingüinos tienen rodillas.

El gran temor, por supuesto, es que la IA se vuelva demasiado lista y decida que nosotros, simples humanos, somos prescindibles. Pero, seamos honestos, con la cantidad de preguntas absurdas que le hacemos a diario (“¿Qué pasa si mezclo Coca-Cola con Mentos en el espacio?”), probablemente la IA decida que somos demasiado entretenidos como para eliminarnos.

En resumen, la inteligencia artificial es ese cerebro digital que siempre está dispuesto a ayudarte, entretenerte o confundirte, todo al mismo tiempo. Es una herramienta poderosa que, usada con humor y un poco de sentido común, puede hacer nuestras vidas más fáciles (y definitivamente más divertidas). Así que, la próxima vez que hables con una IA, dale las gracias. O mejor aún, pregúntale si los cocos pueden estar tristes. ¡Nunca sabes qué podría responderte!

Este artículo lo escribió completamente una IA. El comando fue: “escribe un artículo para periódico sobre la inteligencia artificial con sentido del humor”. El futuro ya nos alcanzó. Quiero aprender a utilizarla, estudiar un Máster o algo así, quizá, un diplomado; lo cierto es que, efectivamente es sorprendente y divertida. Querida lectora, gentil lector, inténtelo, no se arrepentirá.

Luis Villegas Montes.

