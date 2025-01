Es el policía del año ejemplo de constancia, disciplina y orgullo dentro de la corporación.

“A pesar de los riesgos que esta profesión implica, nunca he perdido la fe ni mi vocación por servir a los demás:” oficial Javier Durón

Javier Durón Vega, policía municipal actualmente adscrito al grupo especial de Proximidad y quien fue elegido como “Policía del Año 2024”, es un ejemplo de constancia, disciplina y orgullo dentro de la corporación, luego de pasar por varios filtros y exhaustivas revisiones que lo hicieron acreedor a tan importante presea.

Este reconocimiento surgió a iniciativas del alcalde Marco Bonilla y del comisario Julio César Salas, titular de la corporación, con el objetivo de dignificar la investidura de las y los agentes, al considerar a la seguridad como uno de los rubros más importantes dentro de la administración actual, previo análisis que exhaustivamente realiza la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial para escoger al mejor candidato.

Durón Vega ha servido a la corporación municipal y a las y los chihuahuenses desde hace varios años, hecho digno de ser reconocido, pues la simple decisión de optar por ser policía en cualquiera de sus modalidades, implica en sí numerosos riesgos; enfrentarse diariamente a situaciones de peligro y tensión que la mayoría de las personas evitarían.

El oficial relató la satisfacción que le ha dejado su trabajo como guardián de la ley, desde sus inicios como patrullero en las calles de la ciudad y cómo, a pesar de ciertas tribulaciones y situaciones arriesgadas que se han suscitado en el camino, nunca ha perdido la fe ni dudado de su vocación, las cuales lo han mantenido firme hasta el día de hoy.

“Cuando me dijeron que yo era el ganador de este premio, me sentí feliz y en mi familia se pusieron muy contentos y me abrazaron; me expresaron todo el orgullo que sienten por mí. Tampoco dudé en recibirlo, porque sé que mi trabajo es recto y limpio y es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos”.

Actualmente el mejor elemento del 2024 colabora para la Policía de Proximidad, donde recientemente, junto a sus compañeros, tuvo la oportunidad de gestionar dinero, medicamentos, transporte y todo lo necesario para ayudar a tres niños de escasos recursos que requerían atención médica urgente para sobrevivir, por cuyas acciones, consideradas de alto impacto social, también fue reconocido dentro de la institución preventiva.

Algunos de los criterios que los integrantes de dicha Comisión califican para determinar cuáles son los candidatos más viables a recibir tan importante galardón, se encuentran: asistencia y puntualidad en las labores ordinarias, presentación personal, amonestaciones, castigos, comentarios y felicitaciones de los ciudadanos y de sus propios compañeros, así como antecedentes personales, familiares y laborales, y trabajos destacados en favor de la comunidad o de la dependencia misma.