Paga tu Predial, desde tu vehículo en los Teso Móvil

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a las y los capitalinos a aprovechar el descuento del 12 por ciento que se tiene en el mes de enero en el pago del Impuesto Predial.

Para facilitar el trámite, se cuentan con los Teso Móvil a fin de que el contribuyente pueda pagar desde la comodidad de su vehículo, ya sea con efectivo o tarjeta. Los horarios de atención en esta modalidad son de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y se ubican en las calles Sexta y Mina.

Asimismo, se recuerda que en las cajas receptoras y los Teso Móvil, pueden pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA.

También, con su estado de cuenta, podrán pagar en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart, en estos dos últimos se tienen módulos de impresión de estados de cuenta.

Para dudas o aclaraciones, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

HORARIOS DE CAJAS EN ENERO

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.