Sin terreno definido para la construcción el hospital del IMSS: salud

El secretario de Salud del estado, Gilberto Baeza Mendoza, informó que aún no se ha definido el terreno para la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Chihuahua.

Baeza Mendoza explicó que, aunque se han explorado diversas opciones de terrenos y ubicaciones junto al delegado del IMSS, hasta el momento no se ha tomado una decisión al respecto. “Yo he estado viendo algunos posibles terrenos o ubicaciones con el mismo delegado, sin embargo, no han tomado una decisión. Me parece también que las cámaras empresariales les han hecho ofrecimientos, pero hasta donde yo sé, ahorita no hay una definición del terreno”, detalló el titular de la Secretaría de Salud.

El secretario añadió que se está trabajando en coordinación con empresarios locales, quienes también han mostrado interés en colaborar en el proceso de identificación de un terreno adecuado. “Vamos a estar en coordinación con algunos empresarios que también traen esas inquietudes, y yo creo que si no es esta semana, la siguiente semana estaré platicando una vez más con el delegado del IMSS para ver si ya tenemos algún avance”, señaló Baeza Mendoza.

Este nuevo hospital del IMSS es una prioridad para la ciudad, ya que busca aliviar la creciente demanda de atención médica en la región, por lo que las autoridades siguen trabajando para asegurar que el proyecto avance lo más pronto posible.

