Entrega DIF aparatos funcionales y auditivos durante Feria de Discapacidad

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregaron este día de forma simbólica 77 aparatos funcionales y auditivos durante la Feria de Discapacidad.



En el evento, efectuado en el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez García”, el funcionario agradeció a los beneficiarios por haber resistido, confiado y por seguir adelante, a pesar de su condición.



“Quiero decirles de parte del Presidente Municipal que mientras este Gobierno se encuentre presente, vamos a encontrar los mecanismos que el mismo Presidente Cruz Pérez Cuéllar estará haciendo para que todos tengamos una vida igualitaria”, expresó.



Comentó que todas las personas tienen problemas y dificultades de manera cotidiana, sin embargo, al estar en los eventos donde personas con discapacidad están en espera de sus aparatos, es como una bocanada de aire de esperanza y de orgullo al ver lo que se logra con estas aportaciones que le cambian la vida a las personas.



“Este tipo de aportaciones significa muchísimo para ustedes y venir y observar el rostro de las personas beneficiarias y cómo puede cambiar el entorno, nos hace mucho muy feliz”, expresó Ortiz Orpinel.



Dijo que la política que el alcalde ha implementado es buscar que todos los habitantes de esta ciudad puedan sentirse integrados y la manera de integrarse y realmente participar en una sociedad activa es tener las menos diferencias posibles; esto se logra a través de los aparatos funcionales.



El secretario del Ayuntamiento agradeció a la Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, por el cariño y entrega que brinda a las personas con discapacidad.



“Uno solo puede dar lo que realmente tiene por dentro, lo cual implica estar llenos de amor, cariño y empatía para ponernos en los zapatos de ustedes”, señaló.



Así mismo, invitó a las personas con discapacidad a integrarse de diferentes maneras, pues el Gobierno Municipal cuenta con funcionarias que tienen alguna discapacidad; un ejemplo es la regidora Dina Salgado, con discapacidad auditiva, pero que con su trabajo puede influir en las decisiones del Gobierno.



La titular del DIF, Rubí Enriquez, señaló que el cambiar la vida a una persona con un aparato funcional o auditivo es impactar no solo en la persona, sino en su familia y en su entorno más cercano y por ende en la sociedad.



“Me da gusto que se entreguen los aparatos, más allá del número, más allá de la cantidad en la que se haya gastado, a mí lo que verdaderamente me importa son las familias de nuestro municipio”, expresó.



Agradeció al Presidente Municipal por el trabajo que ha realizado en apoyo a los juarenses, especialmente de los que más requieren ayuda.



“Es muy fácil que se noten las cosas que se hacen en un municipio cuando se refiere a obra o infraestructura, pero es difícil cuando se cambian vidas y esto hacemos hoy, cambiando vidas a ustedes y sus familias y eso me da muchísimo gusto”, dijo.



Durante el evento se entregaron 10 aparatos funcionales, pues el objetivo fue proveer de ellos a las personas de distintas edades que no cuentan con la posibilidad económica para adquirirlos y que con estas acciones podrán integrarse a la vida laboral y social, además de facilitarles la vida diaria.



La inversión que se hizo en los apoyos fue de aproximadamente 800 mil pesos y los aparatos consistieron en auditivos, sillas de ruedas, bastones y andadores, comentó la presidenta de DIF.



Breida Monterrosas, una de las beneficiarias, agradeció al Gobierno Municipal por el apoyo que le brindó a su hijo de 2 años de edad, ya que con el aparato auditivo ahora podrá escuchar y tener una vida diferente.



El evento contó con módulos de información y de servicios por parte de la Coordinación General de Seguridad Vial, la Dirección General de Centros Comunitarios, Grupo Smart, Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal, además de los servicios del Gimnasio Adaptado, la Unión de Sordos del Estado de Chihuahua A.C, IZZI, Centro de Estudios para Invidentes A.C, Proyecto Alas, Fundación Unidos por el Autismo y la Asociación Continental de Compañeros con Éxito Superando Obstáculos.



En el evento estuvieron la directora del DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta; la coordinadora de Asistencia Social del DIF, Rosario Pérez; la responsable de la Coordinación de Personas con Discapacidad, Marisa Lizeth Flores; así como las regidoras Sandra García y Dina Salgado.

