Consiguen 13 medallas elementos de la DSPM en Juegos Latinoamericanos para Policías y Bomberos.

Contaron su experiencia al ser parte de esta importante competencia internacional.

CLuego de obtener 13 medallas en la décimo primera edición de los Juegos Latinoamericanos para Policías y Bomberos, que días atrás se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia; elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), expresaron la emoción que sintieron sobre la competencia y el orgullo de pertenecer a una de las corporaciones más reconocidas a nivel nacional.

La delegación chihuahuense se ha destacado por ser una de las mejores de entre todas las que han acudido desde que iniciaron su participación en esta competencia internacional, que ha tenido sedes lugares como la Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Argentina, Panamá y la última, realizada en Colombia, entre otras.

Además, se ha tenido mucho apoyo por parte del alcalde Marco Bonilla y el director de la DSPM Julio César Salas, quienes no han escatimado fomentar actividades físicas para policías y bomberos a fin de que estén óptimas condiciones para cuidar a la ciudadanía.

Los participantes pusieron en alto el nombre de la Capital en las categorías de Básquetbol, Powerlifting, Natación, Atletismo, Súper Bombero y Relevos de Bomberos.

A su vez, el Centro de Desarrollo Integral Policial (CEDIPOL), ha sido importante en el entrenamiento y formación de los policías y bomberos ya que cuentan con entrenadores de primer nivel, nutriólogos y otros especialistas de la salud.

Entre los medallistas se encuentran Jonathan Lozano, quien ganó oro en Boxeo, dentro de la categoría “Más de 93 Kilogramos”. Asimismo, sobresalió Yasbet Guadalupe Portillo, quien obtuvo cuatro medallas en natación: tres de oro, todas en “Máster Femenil”; además, una de plata en el “relevo mixto de 4 X 50 metros”. En atletismo también logró una de bronce en los 5 mil Metros “Máster Femenil.

En la disciplina de Powerlifting, Jonathan Lozano agregó dos preseas más: oro en Open +105 kilogramos y plata en Peso Absoluto Open. Por su parte, Álvaro González Martínez ganó plata en la categoría Open 93 kilogramos.

El equipo de Básquetbol consiguió el bronce; de igual manera, en la prueba de Relevo Bomberos, Viviana Barrios y Cinthia Ramos, obtuvieron un muy destacado tercer lugar. Y finalmente, en Natación, el agente Héctor Gómez obtuvo plata en el Relevo Mixto 4 X 50 metros.

Policías y bomberos participantes:

Bombero Cinthia Fabiola Ramos Fonseca

Policía Jesús Miguel Legarda Martínez

Policía Héctor Emmanuel Mendoza Juárez

Bombero Héctor Javier Gómez González

Policía Álvaro González Martínez

Policía Hugo Ángel Loya Grajeda

Policía Jonathan Miguel Lozano Tejeda

Policía Guadalupe Yasbet Portillo Rodríguez

Bombero Edgar Caro Ramos

Bombero Viviana Barrios Torres

Policía Julio Cesar Moreno Chacón

Policía Josué Isaac Irigoyen

Testimonios:

Policía tercero, Álvaro González Martínez

“Para mí es un orgullo haber representado a mi corporación en los juegos, el haber obtenido un buen lugar en levantamiento de potencia me hace sentir muy bien. El entrenamiento constante no es nada fácil y agradezco a todas las personas que estuvieron a mi alrededor durante todo el proceso, apoyándome y dándome ánimo.”

Bombero de academia, Viviana Barrios Torres

“Desde que supe que iríamos a Colombia, me dio mucho orgullo, saber que competiríamos a ese nivel fue una experiencia única. Al llegar a la sede de los juegos, me emocionó y me puse muy nerviosa, pero esto me sirvió para aprender de mis compañeros y colegas de otros países. El próximo año vamos por más preseas.”

Policía tercero, Jesús Miguel Legarda Martínez

“Mi experiencia fue muy grata, es mi sexta vez compitiendo en basquetbol, casi siempre con resultados muy alentadores. Esta vez obtuvimos bronce y agradecemos mucho el apoyo que nos han dado para asistir a este tipo de competencias”.