Celebramos la Inclusión: Un Compromiso con la Dignidad Humana: Reg. Paty Ulate

En el marco de la entrega del Premio Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad que este año se entregó al Centro de Estudios para Invidentes A.C y a la Mtra. Lorena Velázquez Sandoval, la Regidora Paty Ulate destacó la importancia de construir una sociedad más justa y equitativa “la inclusión representa mucho más que un simple concepto: es un deber ético, una obligación moral y, fundamentalmente, un acto de justicia” expresó.

En esta celebración del H. Ayuntamiento de Chihuahua no sólo se reconoce el esfuerzo, sino el valor de quienes han decidido tender puentes hacia una sociedad donde cada ser humano deba ser respetado y dignificado.

Durante su intervención, la Regidora compartió una reflexión significativa inspirada en la memoria del Profesor Manuel Trueva Martínez, destacando un principio fundamental: la discapacidad no define a las personas. Enfatizó que las personas con discapacidad son, ante todo, individuos con sueños, talentos y un deseo genuino de contribuir a la sociedad.

Las historias de superación no deberían verse como hazañas individuales, sino como un llamado colectivo para eliminar las barreras sociales. La sociedad tiene la responsabilidad de crear un entorno donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, sin tener que luchar por derechos básicos.

Alineado con la visión humanista del alcalde Marco Bonilla, el gobierno municipal ha asumido el compromiso de impulsar políticas públicas y programas que eliminen las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, se reconoce que este objetivo trasciende las leyes y requiere voluntad, empatía y trabajo conjunto de todos los sectores.

Tenemos el deber de crear un entorno donde esas luchas no sean necesarias, donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, sin tener que pelear por derechos que le corresponden por el hecho de ser persona humana, dijo en su mensaje.

Pero sabemos que esto no se logra sólo con leyes, o con programas. Se logra con voluntad, con empatía, con el trabajo conjunto de todos los sectores.

Por ello hoy quiero hacer un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil, a los colectivos, a los activistas. Ustedes son la voz de quienes no siempre son escuchados. Son el puente entre las necesidades y las soluciones.

Por eso al entregar este premio, no solo reconocemos a quienes han hecho de la inclusión su misión de vida. También nos comprometemos, todas y todos a ser agentes de cambio, a no quedarnos al margen, a no mirar para otro lado.

Quiero también agradecer profundamente a los postulantes. Decirles que su trabajo nos inspira, nos llena de esperanza y nos recuerda que sí es posible construir un mundo mejor.

A los galardonados, les digo que este premio es un reconocimiento a su esfuerzo, pero también es un llamado a seguir adelante. A seguir luchando, a seguir creyendo, a seguir construyendo.

Finalmente, les invito a mirar a nuestro alrededor con ojos nuevos, con ojos que no juzgan, que no discriminan, que no temen lo diferente. A mirar con el corazón.

Hoy, al salir de este recinto, llevemos cada uno el compromiso de ser esa mano que ayuda…esa voz que defiende…ese corazón que comprende.