Invita UACH y UTEP al concierto “Música entre dos naciones hermanas”

La Universidad Autónoma de Chihuahua invita a la comunidad universitaria y público en general al Concierto de Gala en Conmemoración a los 70 años de la UACH: “Música entre dos naciones hermanas”, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre a las 14:00 horas en los Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración.

La Orquesta Sinfónica de la UACH, en conjunto con la UTEP Symphony Ochestra, deleitarán a los asistentes con un repertorio de una exquisita selección de piezas que celebran la riqueza cultural de ambas naciones, tales como Janitzio, Danzas Sinfónicas del West Side Story, Let There Be Peace on Earth, La Llorona, ¡Viva Chihuahua! Y más.

El concierto estará bajo la batuta de los directores Bohuslav Rattay y David Pérez Olmedo de UTEP y UACH respectivamente, quienes serán acompañados por: Elisa Fraser Wilson, Directora del Coro de la UTEP, Anna Patricia Muñoz Jiménez, Directora del Coro de la Facultad de Artes de la UACH, Eder Alonso Gutiérrez Díaz, Director del Coro Sinfónico de la UACH, Juan Manuel Regalado Anaya y el Director del Mariachi Sinfónico.

La entrada es libre con boleto. Los boletos pueden solicitarse en: El Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, el Poliforum Museo Universitario, así como en la Dirección de Extensión y Difusión Cultural.

Este concierto promete ser un emotivo homenaje a los lazos culturales entre México y Estados Unidos, así como una oportunidad única para disfrutar de interpretaciones de gran calidad musical.