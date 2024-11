¿Cuál fue la última voluntad de Silvia Pinal?

Fue durante la fiesta por el 30 aniversario del programa de radio “Todo para la mujer”, conducido por la reconocida periodista Maxine Woodside, cuando Doña Silvia Pinal confesó a los periodistas reunidos lo que deseaba se convirtiera en su última voluntad, la cual implicaba de manera directa al ídolo mexicano Luis Miguel.

La protagonista de “Viridiana” (1961) aseguró que deseaba que el Sol de México le cantara durante su funeral.

“Nos vamos a quedar con lo mismo todos… yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad%&$, yo voy a estar viéndolos nada más,” comentó en aquel momento al grupo de periodistas.

Enseguida, al ser cuestionada acerca de un posible homenaje de cuerpo presente, la actriz sonorense agregó: “Pero que fuera Luis Miguel a cantarme… ¡Órale nieto no te arrugues!”, bromeó con la prensa, al recordar al papá de su bisnieta Michelle.

En ese momento recordó lo que siente por la hija de Stephanie Salas, a quien “quiero mucho, es preciosa, y si vamos a hablar mal y pronto pues sí, Michelle es mi preferida”, declaró.