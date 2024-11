Informa Desarrollo Social sobre la entrega de apoyos a la comunidad.

La Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunió con el encargado del despacho de la Dirección General de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, quien les dio un informe sobre las actividades que han realizado en beneficio de la comunidad y las que tienen contempladas.



El funcionario tuvo un encuentro con los regidores de la Comisión coordinada por Pedro Alberto Matus Peña, así como María Dolores Adame Alvarado y Luz Clara Cristo Sosa, donde informó sobre la entrega de calentones que se planea para esta época de bajas temperaturas.



Dijo que están ya definiendo la entrega de calentones, bolos, cobijas y piernas de puerco, además de la cena navideña, para que las familias de mayor necesidad puedan tener un alimento.



El objetivo es entregar los calentones antes de que el frío sea más drástico, que puede ser en enero y febrero, además está también el reparto de leña, que ya inició el pasado lunes 4 de noviembre.



Sobre la entrega de las despensas del mes de octubre, afirmó que donaron las que estaban programadas para octubre, es decir, ocho mil, destinadas en apoyo a las zonas más vulnerables de la ciudad.



La Dirección cumplió la meta y se logró beneficiar a los ciudadanos que se tenían contemplados, aseguró el funcionario.



En cuanto a la situación de despensas que se destruyen, dijo que no es común que las despensas se destruyan, sin embargo, a veces el empaque de entrega no es el adecuado y esto hace que se rompa y el producto caiga y se derrame.



Una vez que el alimento toca el suelo, por seguridad, higiene y salud, no se puede entregar a la comunidad, por ello se debe tirar a la basura, sin embargo, no significa que toda la despensa esté echada a perder, aclaró.



Vallejo dijo que se dañaron 207 despensas, pero no en su totalidad, es decir, se retiró el arroz, azúcar y aceite que se derramaron y tuvieron que ser tirados, pero el resto del alimento sí está en buen estado, por lo que se puede entregar a la comunidad sin temor a que les haga daño.

