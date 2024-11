Vivir, morir y trascender.

G. Arturo Limón D.

La vida es una sucesión de muertes y resurrecciones

Pero hay quienes mueren sin haber vivido

Y haya oros que sobreviven a su tiempo,

Porque ensanchan sus vidas con el fervor de las cosas grandes,

Las cosas que perduran.

Romaind Rolland

LOS HOMBRES DE MERITO

El motivo original de mi artículo habría sido hablar un poco más a detalle de la segunda entrega del Premio al turismo dignamente ofrendado con el inolvidable hombre de trabajo Pedro Palma a quien debo señalar tuve el privilegio de conocer en la Feria de Turismo y turismo de Aventura en Chicago en 1994 justamente hace 30 años, trabajando desde ahí una relación de aprecio, respeto mutuo y aun afecto, ya que generoso me compartía experiencias vividas con grupos o personas las que guiaba recuerdo en particular lo emocionado que estaba una de las últimas veces que conversamos al comentar que una persona que guiaba, cuya característica era que no poseía la vista al terminar la jornada, y en los preparativos de la cena solicitaba le permitiesen echar las tortillas al comal para disfrutar más sentidamente esa experiencia en el fondo mismo de una de las bellas barrancas de la Sierra Tarahumara vivencia que solo un guía experimentado como él podría proveerle, todos lamentamos su muerte, pero debe señalarse un acierto al gobierno estatal al no solo colocar su escultura en el Parque Barrancas, que para mí era un sueño en ese 94 y dar su nombre por parte del Consejo de la Secretaria de Turismo y la secretaria del mismo nombre.

Destacare a tres hombre y nombres que en esta ocasión en su segunda edición recibieron el Premio al Mérito Turístico Pedro Palma ellos son; Juan Quezada Celado, de manera post mortem, lo recibieron sus hijos y familia toda que no dudo incluye a todos en Mata Ortiz su Pueblo amado y a quienes desde cualquier rincón de Chihuahua , México y el Mundo, agradecemos por la vida de un hombre talentoso y generoso como lo fue él. También le trate personalmente desde el 94 gracias a una extraordinaria mujer que me dio el privilegio de conocerle y tratarle guardo su recuerdo rodeado de mis alumnos en su casa museo departiendo de sus saberes en múltiples vivistas. MERECIDO SU RECONCOCIMIENTO SIEMPRE.

El segundo galardonado en esta lista que por espacio solo incluirá a tres persona como he señalado mi entrañable Daniel García Coello, A quien apenas hace menos de un mes le salude abrace y me fotografía con él en la graduación vespertina de su universidad conmovido cuando momentos antes durante su presentación él mostraba el zaguán de madera de su plantel o diré escuela original, cuando le concia con su secretaria Susi hace poco más de 40 años, en ese momento y la noche del pasado martes 29 me volví a congratular con é cuando recibía su reconocimiento y discursaba, agradeciendo a su familia, porque lo que ha hecho y representa como líder de la comunidad URN Universidad Regional del Norte es espléndido, he de agregar dos de mis hijas graduaron de su universidad, vaya confianza que ellas justamente le concedieron y avale en su momento, le he visto innovar , crear y gestionar, le me ha acompañado en el sueño de crear la cultura ecológica en Chihuahua y he visto como ha extendido su influencia por todo el estado, el doctor Daniel García Coello o Daniel como fraternalmente le digo, es un hombre insignia en el turismo y la educación que ha dejado como señalo en su discurso; más huellas que cicatrices en su actuar y vivir en Chihuahua, ES JUSTO EL TRIBUTO DE RECONOCIMIENTO Y GRATITUD POR SU SER Y QUEHACER A FAVOR DE CHIHUAHUA.

El tercer galardonado que aquí citare es a mi apreciado Don Abraham Peters Buecket, mi amigo , el mentor de mis alumnos POR YA CASI 20 AÑOS sobre esta fascinante cultura que es la menonita el hombre que dice le abrió las puertas de su casa y comunidad a los mexicanos, porque antes ya ellos le habían abierto las puertas a su pueblo, a Don Abraham le digo así porque solo me lleva 10 años de edad y a la nuestra cuentan, pero juntos somos como dos amigos, que platican de todo, de la naturaleza humana y la realidad ambiental, de la ausencia de agua que como sequia a todos nos duele y a él más le afecta, por su agricultura temporal, Don Abraham es un hombre singular no dudo en señalar que quien le conoce le quiere, aquí y en Cuba es tan emprendedor que una día se animó, me acompaño y llegamos a Cuba, él cargando 3 barras de queso para Fidel que por seguridad no comía nada que no se producía la isla, recuerdo la anécdota, los amigos de la oficina de enlace con la del Comandante dijeron que los quesos no llegarían a él por seguridad dado que los empleados en la oficina eran 9 las barras 3 solo bastaron unos cortes salomónicos hicieron 9 trozos que fueron bienvenidos en casa de cada uno de ello. Recuerdo también que nos entrevistó Radio Habana en sus 50 años de transmisión y su entrevista era muy difundida tres cuatro cinco años después y cuando me veían por allá los amigos siempre le enviaban un fraterno saludo.

De mis alumnos con él hay múltiples anécdotas, que en un libro encontraran un día espacio, espero. Y también la gratitud a él y su apoyo para entender a su comunidad de mi parte la experiencia de trabajar juntos para hacer el libro sobre la llegada de los menonitas a Chihuahua en su primer centenario y ver su traducción al alménalo dice todo.

REITERO AQUÍ A DON ABRAHAM MI RECONOCIMIENTO POR SU NOBLEZA AL DECIDIR ABRIRSE PARA UNA COMUNIDAD QUE HOY DA TESTIMONIO DE SU TRABAJO DESDE ESTE ESPACIO HASTA LA PLATAFORMA DE YOU TUBE DONDE ÉL ES UNA CELEBRIDAD, PARA MI UN PRIVILEGIO SU AMISTAD.