OSUACH y la Orquesta de UTEP unen fronteras a través de la música

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas en El Paso y el Coro Concert Chorale de UTEP, unieron talentos para ofrecer un concierto que consolida el vínculo entre dos países a través del poder de la música.

Representada con el título “Migración, Día de Muertos y música entre dos naciones hermanas”, 130 artistas subieron a escena para deleitar con su talento artístico a los presentes.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, resaltó que la unión de estos ensambles musicales se realiza bajo la premisa de que la música representa un mensaje de unión entre pueblos, “quizás nos separa una línea fronteriza, pero nos une la tradición, la historia y la hermandad”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de UTEP, Heather Wilson, agradeció al rector Rivera Campos la disposición que ha mantenido en la búsqueda de áreas de vinculación para ambas instituciones, lo que permite promover el crecimiento educativo y social en UTEP y la UACH.

Cabe mencionar que el programa incluyó obras que reflejan la riqueza cultural y la colaboración binacional, donde destacaron piezas como Janitzio de Silvestre Revueltas, Monarch Migration de Nubia Jaime Don Juan, y las célebres Danzas Sinfónicas de West Side Story de Leonard Bernstein. Además, se contó con la participación especial del reconocido violonchelista ganador del Grammy, Zuill Bailey.

El concierto fue bajo la dirección los destacados maestros: Bohuslav Rattay, director de la OSUTEP; David Pérez Olmedo, director de la OSUACH, y Elisa Fraser Wilson, directora del Coro de UTEP, quienes se encargaron de llevar un mensaje de paz y unidad a través de este programa, mismo que culminó con la interpretación de Let There Be Peace on Earth, la clásica mexicana “La Llorona” y “¡Viva Chihuahua!”.

Es necesario resaltar que, por primera vez en la historia de ambas instituciones educativas, estas acordaron ofrecer de manera conjunta un concierto binacional, el primero el pasado 30 de octubre en las instalaciones de UTEP en El Paso y el segundo el próximo 8 de diciembre en la UACH, por motivo de su 70 aniversario.