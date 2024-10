Entre caos y recriminaciones, la 4T en el Senado aprueba la “supremacía constitucional”.

Proceso



Por Juan Carlos Cortés

Opositores acusan a Morena de instaurar una dictadura en una sesión enmarcado por el griterío, el sonido de sirenas y el duelo de mantas.

En caótica sesión, Morena y aliados en el Senado aprobaron durante los primeros minutos de este viernes la reforma de supremacía constitucional que establece que los cambios a la Carta Magna no podrán ser impugnados, ni se podrán presentar controversias ni acciones de inconstitucionalidad en su contra.

Esto, luego de que en comisiones fuera presentado el dictamen ya sin la propuesta de reformar los artículos 1 y 103 que causaron controversia entre los legisladores de oposición por considerar que se vulneraban los derechos humanos.

En sesión nocturna, enmarcada por las mantas puestas por el PAN con la leyenda “Morena la dictadura” y por el ruido de un altavoz con una sirena, los legisladores de la Cuarta Transformación aprobaron la iniciativa que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución, que establecen como improcedentes las controversias constitucionales, impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna.

La iniciativa fue aprobada en lo general y en lo particular con 85 votos a favor y 41 en contra.

Se presentaron cuatro reservas. Sin embargo, ninguna fue aprobada por el pleno del Senado.

Morena convierte al país en dictadura: Lilly Téllez

Durante la sesión, la senadora panista Lilly Téllez presentó una moción suspensiva, argumentando que Morena convierte al país en una dictadura con esa reforma. Sin embargo, no fue aprobada.

Se presentaron 22 posicionamientos de voto a favor, en donde no pararon las acusaciones por parte de la oposición en contra de Morena de ser “dictadores”.

El también panista Ricardo Anaya afirmó que la reforma que se busca aprobar implica que nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, procederá recurso legal alguno; no habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional.

El priista Alejandro “Alito” Moreno afirmó que la reforma elimina la posibilidad de revisar las reformas adoptadas en un proceso irregular, defectuoso o fraudulento.

“Al prohibir las impugnaciones se niega esa posibilidad de revisarlas y el poder no tiene límites, no lo dice ni en el 135 con claridad y no lo dice en la Constitución, que no pueda tener un mecanismo de control y que puedan reformar la Constitución a su antojo”, señaló.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma es un “atraco” al país y lo que va a hacer es hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

Fernández Noroña acusa a opositores de “reventadores vulgares”

Cuando el senador Waldo Fernández daba su posicionamiento, integrantes de la bancada del PAN interrumpieron en la tribuna con pancartas y con un altavoz gritaron: “Morena la dictadora” a lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, los acusó de “reventadores vulgares”.

Asimismo, cuando el senador de Morena, Alejandro Murat, daba su discurso, en el altavoz comenzó a sonar una sirena que provocó que varios legisladores de Morena declinaran su participación, siendo la senadora del PRI, Carolina Viggiano, y la del PAN, Guadalupe Munguía, las últimas oradoras.

Y con el altavoz y con la sirena de fondo se votó en lo general el dictamen y se dieron a conocer las reservas, mismas que se votaron en igual número en medio del caótico sonido.

La minuta pasará a las Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para su trámite legislativo y posteriormente para su discusión en el Pleno de San Lázaro.