Rafael Nadal deja el tenis

fuente: espn

Por medio de un video en redes sociales, este jueves 10 de octubre, Rafael Nadal anunció su retiro como tenista profesional, en el que agradeció a sus compañeros, rivales, equipo, familiares y aficionados que fueron parte importante en su carrera.

Tras 22 años como tenista y con 38 de edad, el oriundo de España de manera emotiva grabó y publicó un corto video al respecto, en donde asegura que “han sido unos años difíciles” para él en el ámbito deportivo.

Estoy aquí para comunicaros del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final; y creo que es el momento adecuado para poner punto final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa a lo que jamás me hubiera podido imaginar”, externó el español.

De acuerdo a lo que se sabe, sus últimas contiendas como profesional serán el Six Kings Slam, torneo de exhibición en Arabia Saudita en el que también participarán Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune; posterior al cual disputará las finales de la Copa Davis antes de poner final a su carrera.