Colocan primera piedra del puente de la avenida Vicente Guerrero

Tras más de 20 años de que los juarenses han solicitado la construcción de un puente que permita el libre tránsito de vehículos sin que se vean afectados por el paso del tren, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, colocó hoy la primera piedra del paso elevado de la avenida Vicente Guerrero y del paso deprimido de la Francisco Villa.

“Esta obra es buena para la gente de Juárez, es mucha más la gente que se va a beneficiar, estamos muy contentos, ya que estoy convencido de que esto es bueno para la mayoría de la gente, agradezco a Grupo México por la inversión en la ciudad, así como a la Secretaría de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por esta inversión”, expresó.

El alcalde destacó que Ferromex invertirá 420 millones de pesos en esta obra, lo que permitirá un mayor flujo vehicular en el sector.

“Estamos muy contentos por el arranque de esta obra, desde hace muchos años, el tema del ferrocarril ha sido un problema, no es una ocurrencia, es algo que se está viendo desde hace muchos años atrás, además Ferromex y el Gobierno Federal nos dijeron que tenían 420 millones para invertir en Juárez, yo no podría traicionar a la ciudad no podría decir que no, solo porque se iba a enojar un empresario”, expresó el alcalde.