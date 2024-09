Cabildo acuerda donar vehículos para diferentes municipios de la entidad.

A fin de ayudar a diversos municipios con vehículos y maquinarias para que den un mejor servicio a su comunidad, el Cabildo de Juárez aprobó la desincorporación de tres vehículos y una retroexcavadora a diferentes comunidades del estado.



El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que la Comisión Edilicia de Hacienda dio a conocer que se trata de una retroexcavadora que solicita el municipio de Allende, el Valle de Zaragoza requirió un camión recolector, Lázaro Cárdenas una pipa y para Casas Grandes una ambulancia.





Todos estos vehículos se encuentran en desuso porque sus condiciones mecánicas ya no son óptimas para prestar servicios para esta frontera, además que su reparación no sería costeable para el Municipio, se dijo en la sesión de Cabildo presidida por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.



El regidor Antonio Domínguez Alderete, coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda, dijo que algunos municipios anteriormente han solicitado ayuda y en este sentido se les da a conocer lo que se tiene.



En este caso los municipios evalúan las unidades y consideran que sí son viables para dar servicio a lugares con población inferior a la que tiene Juárez, comentó.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que no es lo mismo recolectar mil toneladas de basura en Ciudad Juárez, a recoger cientos de kilos de basura que puede generar lugares como Guerrero, Chihuahua.



Estas unidades ya no tienen la capacidad mecánica para hacer los recorridos que necesita Ciudad Juárez, pero con un mantenimiento adecuado, pueden servir de forma positiva para municipios más pequeños, agregó.



Afirmó que el Gobierno Municipal no puede estar gastando en maquinaria o unidades que su mantenimiento sería excesivo.



El regidor Pedro Alberto Matus Peña comentó que un ejemplo de esto es lo que hacen algunas ciudades de Estados Unidos, quienes han donado unidades como ambulancias o para Bomberos, que allá ya no pueden dar servicio, pero que en Juárez su vida útil puede durar varios años más.