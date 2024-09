Esmeralda Pimentel da voz a mujeres en la película “Casi el Paraíso”.

El Heraldo de México

Patricia Villanueva

Esmeralda Pimentel forma parte de “Casi el paraíso”, la cinta que el director Edgar San Juan adaptó para mostrar los tiempos actuales.

Esmeralda Pimentel vive un gran momento en su carrera, ya que no para de trabajar y está feliz de escoger proyectos que la reten como en Casi el paraíso, una película basada en la novela de Luis Spota, que el guionista y director Edgar San Juan adaptó a la época actual.

“El primer guion que me llegó era muy cercano a la novela y me incómodo mucho, tanto que no me dieron ganas de hacerla, pero cuando hicieron la adaptación, todos los personajes femeninos se convirtieron en lo que ahora somos: mujeres fuertes que arrebatan las oportunidades y sobre todo que se revelan ante el mandato que nos imponen y eso me hizo sentir muy orgullosa”, afirmó la actriz.