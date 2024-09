Exige Pérez Pavía cuentas a la CFE tras demanda millonaria en Nueva York

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, expresó su total desacuerdo con las recientes acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que han culminado en una demanda internacional, presentada por cinco empresas mexicanas y la administradora de fondos BlackRock en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta demanda, busca que la CFE pague cerca de 160 millones de dólares por incumplir un contrato de compra de carbón.



“Este tipo de negligencias no solo daña la reputación de nuestro país en el escenario internacional, sino que también afecta a las finanzas públicas y, lo que es peor perjudica a los ciudadanos que dependen de un servicio eléctrico eficiente y accesible. Por lo tanto, la CFE no puede continuar con una conducta de desprecio hacia sus compromisos legales sin consecuencias.”, declaró el legislador.



El contrato en cuestión, firmado en diciembre de 2016, comprometía a la CFE adquirir 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, además de los servicios de almacenamiento, transporte y recepción desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para abastecer a la central termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero. Sin embargo la Comisión Federal de Electricidad decidió unilateralmente cancelar el acuerdo argumentando que el carbón era “carísimo”, y optando por el uso de combustóleo, una decisión que Pérez Pavía calificó de “irrresponsable” por su impacto tanto económico como ambiental.



“Es alarmante que la CFE este siendo demandada no solo por empresas nacionales, sino también por un gigante financiero como BlackRock. Esto revela una mala gestión con los contratos y decisiones energéticas que afectan la confianza de los inversionistas en México”, afirmó Pérez Pavía.



El panel de árbitros que dictó un laudo el pasado 28 de mayo ya condenó a la CFE a pagar por los servicios recibidos entre 2019 y 2023 y a cumplir con el contrato hasta su finalización en 2033. La demanda, presentada el 23 de agosto, busca ejecutar esta resolución en bienes de la CFE en Estados Unidos.



“La falta de respuesta y compromiso por parte de la CFE es evidente tanto en el plano local como internacional. No es solo un problema de las grandes empresas; es un problema que impacta directamente a todos los mexicanos que merecen un servicio eléctrico eficiente y de calidad”, afirmó. Pérez Pavía recordó que, en anteriores ocasiones, ha tenido que recurrir a amparos legales en contra de la CFE para exigir el servicio de calidad que la población merece.



“La CFE no solo incumple con sus obligaciones internacionales, sino que lo hace a expensas del bolsillo de todos los mexicanos. Exigimos una rendición de cuentas clara y transparente por parte de la institución. La electricidad es un derecho, y la administración de nuestra energía no puede estar en manos de una empresa estatal que actúa con negligencia”, concluyó el diputado.

