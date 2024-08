Solicitan al Presidente Pérez Cuéllar camión recolector de basura para Valle de Zaragoza.

Ciudad Juárez siempre será solidaria en apoyar a aquellos municipios que se acerquen a solicitar ayuda, aseguró el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, luego de la visita que le hicieron el alcalde y síndico electo de Valle de Zaragoza.



El alcalde Pérez Cuéllar comentó que acudieron a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, Jesús Norberto Grado Grado, presidente electo y Juan Pablo Carmona, síndico electo de ese municipio.



“Les hemos ofrecido todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración para que tengan un buen Gobierno, están contentos con la experiencia de Gobierno de Juárez; los recibimos con mucho gusto y vamos a trabajar en equipo”, dijo.



Durante el encuentro los funcionarios electos hicieron la petición de un camión recolector de basura, ante ello dijo que se analizará el pedido que hicieron y se revisará con Cabildo.



Explicó que primero deben cerciorar que se cuenta con unidades que se puedan donar, pero también es importante recalcar que gracias a la concesión de la recolección de basura a una empresa privada, en esta frontera circulan unidades nuevas, pero las que solicitan, así como las que se entregaron en días pasados, no se utilizan para Juárez.



“Creo que es importante ser solidarios, porque tenemos el problema resuelto; sería un error estar regalando algo cuando tienes una carencia, pero gracias a la nueva concesión, a la planeación que hicimos, a que resolvimos el problema y a que están circulando puros camiones nuevos, podemos ser solidarios”, afirmó.



Sobre este tema, Juan Pablo Carmona, síndico electo de Valle de Zaragoza, comentó que esta fue una visita de cortesía al alcalde Pérez Cuéllar y conocer un poco de su forma de trabajo.



Aseguró que se conoce a Ciudad Juárez como un municipio que está dispuesto a apoyar a quien lo requiere, se le planteó la posibilidad de que donara un camión recolector.



Este sería de gran apoyo para toda la comunidad que se encuentra a aproximadamente 480 kilómetros al sur del estado, ya que no cuenta con un vehículo para esta actividad, pues recogen la basura con camionetas tipo pick-up, dijo Carmona.



Esto sólo genera más gastos al municipio, ya que la unidad no está hecha para esa tarea, su desgaste es mayor y por ende su mantenimiento es más costoso, mencionó.



Grado Grado, presidente electo, dijo que el camión vendrá a beneficiar a los casi cinco mil 200 personas que viven en este municipio.



Comentó que la última adquisición de un camión recolector fue en el 2007 y la unidad comprada fue una de segunda mano, vehículo que ya no existe, por eso, ante la necesidad se acercan a Juárez porque saben lo solidario de su comunidad y Gobierno.

