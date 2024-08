Comisión de Nomenclatura promovió el orden en la creación de calles

El objetivo de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Municipal fue siempre dar claridad y certidumbre en el nombre de las calles y fraccionamientos, para que de esta manera la ciudad creciera con orden, afirmó la regidora y coordinadora de la Comisión, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez.



La coordinadora, así como sus homólogas Tania Maldonado Garduño y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, se reunieron para analizar la propuesta para el nombre de los fraccionamientos y de las vialidades del anteproyecto para el fraccionamiento a denominarse “Morín Norte”.



Explicó que en el caso de este fraccionamiento el desarrollador entregó el nombre de las calles, sin embargo, se solicitaron algunas correcciones, ya que los nombres que propusieron no están acordes con el nuevo desarrollo.



Afirmó que el objetivo de esta comisión fue que la ciudad creciera con un orden y apegado a derecho, por ello no se aprobaron nombres de calles, sin que ya estuviera físicamente, pues antes se aprobaban los nombres sin que estuviera hecha la obra.



Además se cuidó que el fraccionamiento llegará primero con las propuestas de nombres y no que llegaran con la Comisión tratando de imponer los nombres que ellos querían.



Otro aspecto que se cuidó es que los desarrolladores no llegaran con nombres que evocarán a otros fraccionamientos sólo para hacer una venta, sin importar que esto se prestará a confusiones para la ciudadanía.



“Nos dimos cuenta en la Comisión que las compañías sí requieren nombres potentes que les puedan ayudar a vender más, pues se determinó que una familia podía comprar una casa dependiendo el nombre, pero a veces querían confundir una zona de cierto sector con otra para engañar con la mercadotecnia”, dijo.



Por ello se solicitaba a los responsables de los proyectos que modificarán el nombre para evitar confusiones, mencionó.



Afirmó que también le dieron un valor a la mujer, pues buscaron que más calles tuvieran nombres de mujeres que tienen un valor histórico para la ciudad.

