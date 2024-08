Rosana Díaz rinde informe legislativo ante juarenses del Distrito 4

Este día la Diputada por Morena Rosana Díaz rindió su informe de labores legislativas en un evento a donde acudieron el Presidente Municipal de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar, el Diputado Federal electo Alejandro Pérez Cuellar y líderes y vecinos del distrito 4 local de Ciudad Juárez.

La Diputada morenista Rosana Díaz presentó el informe de su gestión como representante popular de esa demarcación.

“Me presento ante ustedes con mi frente en alto, representarlos a ustedes ha sido un alto honor y una gran responsabilidad”, expresó la morenista.

Con un video en donde se plasmaron la iniciativas presentadas por Díaz Reyes, resaltaron sus iniciativas presentadas ante el pleno del Congreso, como el divorcio incausado, el seguimiento de oficio de lesiones contra menores y adultos mayores o personas con alguna discapacidad, la creación de los centros de bienestar animal, entre otras reformas propuestas y puntos de acuerdo aprobados.

“Durante estos 3 años he tenido la oportunidad de reafirmar y reconocer la bondad humana, pero también de palpar la desigualdad social, por eso, he sido una diputada presente en las colonias de este gran distrito en donde hemos apoyado y gestionado ayuda a miles de juarenses con entregas de apoyos alimentarios, útiles escolares, mochilas, uniformes a equipos deportivos, cobijas, sillas de rueda, apoyos e intervención en hospitales públicos, donación de árboles, apoyo a organizaciones ambientalistas y de bienestar animal, entre otros.

Cerramos esta sexagésima séptima legislatura con él corazón recargado por tanto apoyo y cariño que he recibido por parte de ustedes, no cabe duda que estamos del lado correcto de la historia, estamos a unos meses de culminar la primera etapa de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pero debemos de seguir firme para juntas y juntos de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum construir el segundo piso de la Cuarta transformación, en donde nadie se va a quedar atrás.

Seguiré siendo su Diputada, su aliada, su representante en el Congreso del Estado en esta legislatura que está por iniciar, porque esa fue la decisión que ustedes tomaron el pasado 2 de junio y no les voy a fallar”.

