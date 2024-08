Clausura Gobernación Estatal 22 establecimientos en la última semana

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 12 al 18 de agosto, se llevaron a cabo un total de 246 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con un resultado de 22 clausuras.

Las clausuras realizadas son las siguientes:

• Licorería “Licores El Dorado”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería “Súper KC”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Hípico Tarahumara, por falta de licencia para la venta de bebidas alcohólicas (Chihuahua)

• Cantina y salón de juego “Foco Verde”, por clientes con posesión de estupefacientes y droga empaquetada escondida (Chihuahua)

• Studio Bar, por menor de edad en estado de ebriedad (Chihuahua)

• Salón de eventos “El Jardín El Patio”, por operar fuera de horario (Aldama)

• Cantina “Salón Peña Blanca”, por operar fuera de horario (Aldama)

• Abarrotes “La Bodega”, por no contar con licencia para la venta de bebidas alcohólicas y venta fuera de horario (Meoqui)

• Cantina “Club Verde”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Cantina “Club Cruz Blanca”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Restaurante bar “La Cueva del Mapache”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Establecimiento “401”, por falta de licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas (Camargo)

• Tienda de abarrotes “Súper El Tracke”, por copia simple de licencia de bebidas alcohólicas, falta de revalidación 2024 y falta de licencia de uso de suelo (Camargo)

• Tienda de abarrotes “Six Vero”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Fabiola”, por violación de giro, promoción y falta de licencia de uso de suelo (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six Oasis”, por violación de giro (Juárez)

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Sorgo”, por no contar con revalidación 2024 y tener promociones (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six del Prado”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six Sina”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Dafne”, por violación de giro y tener promociones (Juárez)

• Restaurante bar “Chess”, por menores de edad al interior del establecimiento (Juárez)

• Centro nocturno “Dubái”, por menores en el interior del establecimiento (Juárez)

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.