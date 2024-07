Irina Baeva rompe el silencio y desmiente a Gabriel Soto sobre su ruptura.

Diario de México

By Omar González

La actriz Irina Baeva brindó sus primeras declaraciones luego de que Gabriel Soto utilizara su cuenta de Instagram para anunciar que su relación amorosa con la rusa había terminado.

Tras el impacto mediático que tuvo el mensaje de Soto sobre el fin de su romance, la protagonista de la obra ‘Aventurera’ permaneció en silencio, hecho que también provocó especulaciones sobre la forma en que tomaron esta decisión.

Ante este escenario, es que por fin Baeva decidió emitir su postura con respecto al final de su compromiso y en entrevista con la revista Hola, la actriz sorprendió con una fuerte revelación sobre el comunicado que emitió Soto a nombre de ambos.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previó a esto estábamos juntos”, aseguró Baeva.

La villana de telenovelas también dejó claro que no hubo ninguna infidelidad de su parte como se ha especulado, sobre todo después de que Gabriel insinuara que fue traicionado dentro de su relación.

“Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie, la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a ningún lado, pero ni por error, simplemente eso no existe, no hay para mí otra persona en el momento en que estoy con alguien construyendo una vida y construyendo una familia, jamás”, enfatizó.