Roger Waters descarta reencuentro con Pink Floyd

fuente: reuters

Roger Waters descartó la idea de que Pink Floyd vuelva a reunirse en un escenario, diciendo que está “ocupado haciendo otras cosas”, incluyendo trabajar en un nuevo álbum y escribir unas memorias.

En una entrevista, el bajista y cantautor afirmó que le encantó su etapa en el grupo de rock que fundó en 1965, pero que nunca tuvo planes de volver a actuar con sus dos antiguos compañeros, el baterísta Nick Mason y el guitarrista David Gilmour.

Waters, la fuerza creativa detrás de álbumes como The Dark Side of the Moon y The Wall, abandonó Pink Floyd en 1985 tras diferencias personales y creativas.Se vio envuelto en disputas legales por el uso del nombre del grupo mientras sus antiguos compañeros continuaban sin él.

Gilmour y él llevan años enfrentados en una de las rencillas más famosas del rock, y más recientemente han discutido en las redes sociales por la guerra entre Rusia y Ucrania.

A la pregunta de si volverían a tocar juntos, Waters respondió: “No, ¿para qué?”.