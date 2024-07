La lucha por el poder

Por: Gerardo Arturo Limón

G. Arturo Limón D.

Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder.

Abraham Lincoln

ESTA FUE UAN SEMANA DE LUCHAS POR EL PODER,

-DE LA INFORMACION, QUE PARECE HABER GANADO JULIAN ASSANGE FINALMENTE LIBERADO, DESPUES DE HABER PAGADO CON 14 AÑOS DE VIDA EL EJERCICIO DE LIBERTAD PARA EJERCERLO ESE PODER DE INFORMAR CON LIBERTAD.

– EL PODER CONSTITUCIONAL CONTRA EL PODER D ELAS ARMAS, AL IMPEDIR QUE UN GENERAL DE OPERETA DE APELLIDO ZUÑIGA ME PARECE CON TANQUETA, TRATASE DE IMPONER EL PODER DE LA FUERZA SOBRE LA INSTITUCION PRESIDENCIAL MUY BIEN REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE ARCE DE BOLIVIA, QUIEN LO ENCARO, DESTITUYO Y RECLUYÓ EN BUENA HORA YA ESTUVO BIEN DE QUE LOS DESCENDIENTES DE PINOCHET Y VIDELA HAGAN DE LAS SUYAS SOBRE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO.

-EL PODER DE LA RESISTENCIA, DE UNA RUSIA ENCABEZADA POR VALDIMIR PUTIN, QUE NO ACEPTA UN MUNDO SIN RUSIA, ESA RUSIA QUE ESTA Y LUCHA CON EL PODER QUE DISPONE POR NO DESAPARECER COMO LO HIZO ANTES YUGOESLAVIA PARTE DE OTRA DESAPRECIDA LA URSS, Y DIO MUESTRA CON ATAQUES QUIRUGICOS QUE LES COBRARON CON CRUENTAS BAJAS MILITARES A LOS SEGUIDORES DEL BUFON (DISCULPEN PERO ESO ES) EL YA NO PRESIDENTE ZELENSKY, EL DAÑO INFRINGIGO EN CRIMEA AL MATAR A SEIS PEROSNAS DE LA POBLACION CIVIL, DE MENOS 4 NIÑOS HASTA EL MOMENTO Y HABER DEJADO MAS DE 150 HERIDOS, MATAR A CIVILES ES ESTRATEGIA NO DE LUCHA POR EL PODER, SINO POR EL TERROR Y ESO ES INADMISIBLE, AUN EN UN CONFLICTO BELICO.

-MUY DOMESTICAMENTE, ES NCESARIO HABLAR DE UNA LUCHA INTERNA EN LA 4T ME REFIERO A LA EXCLUSION DEL SENADOR NOROÑA PARA NO PERMITIRLE SER EL CORDINADOR DE SU CAMARA, SI, AL DESCONOCER LO ACORDADO, O LO QUE SE PROMOVIO COMO ACUERDO, PERO QUE A LA HORA DEL GANE YA SE HIZO UN DESACUERDO, ESTIMO Y AQUÍ LO EXPRESO QUE PONER AL SENADOR NOROÑA EN ESTA CIRCUNSTANCIA DAÑA MAS A LA 4 T Y AUNQUE NADIE LO HA DICHO EL ROSTRO DEL PUEBLO TIENEN VARIOS ESPEJOS Y UNO DE ELLO HA SIDO MOSTRADO EN EL DE GERARDO FERNADEZ NOROÑA, UN HOMBRE QUE CON EL SOLO PODER DE SU TRABJO COMO LIDER CIVIL Y DE SU FUERO DE DIPUTADO HA MANTENIDO A RAYA AL PRIAN COMO LO HEMOS VISTOCOMO TRIBUNO EN LAS CAMARAS, ESTANDO EN EL PODER ABSOLUTO QUE CONOCIMNOS EN EL PERIODO NEOLIBERAL, ENCARANDO EN FUNCIONES AL MISMO GENARO GARCIA LUNA. LAMANDOLO EN SU CARA DELINCUENTE EN LA CAMARA EN SUS COMPARECENCIAS CUANDO LA COMENTOCRACIA Y OTROS SE VOLTEABAN A OTRO LADO O FINGIAN NO DARSE CUENTA DE LO OBVIO, ALGUIEN HA DICHO QUE “AMOR CON AMOR SE PAGA” Y NOROÑA COMO LE CONOCEMS HA RECIBIDO ESTA SEMAN LA ROSA DE LA GRATITUD DE UN PUEBLO QUE LE RECONOCE SU LUCHA, SUMO AQUI EL PETALO DE MI MODESTA Y LIBRE OPINION, ESPERO SE RESUELVA DE LA MANERA JUSTA ESTA SITUACION PORQUE EL TIGRE CONOCE A CADA CUAL Y RUGIÓ ESTA SEMANA POR NOROÑA.

-EL PODER TIENE DOS CARAS Y ES GERONTOCRATICO EN EL CASO DE ESTADOS UNIDOS HOY, LO PERO PARA ELLOS ES QUE NO HAY OPCION Y SU PROBLEMA SE AGUDIZA, ES NECESARIO ESTAR ATENTO A ESTA LUCHA POR EL PODER, YA QUE NOS AFECTARA A MEXICO Y AL MUNDO, PORQUE DIGAMOSLO EN PLATA AMBOS BIDEN Y TRUMP SON CARAS DE LA MISMA MONEDA PERO VAYA QUE EL VOLADO PUEDE CARGARSE, SOBRE TODO CON UN IMPERIO QUE AGONIZA.

Lo más relevante de esta última lucha es si Joe Biden se ira o no de la contienda, nadie puede saberlo, por ello tomo al reseña de BBC Mundo para que usted lea y saQue sus conclusiones aquí, la reseña;

“¿Puede Joe Biden retirarse?

El candidato del Partido Demócrata será elegido oficialmente en la Convención Nacional Demócrata que se celebra en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Allí, un candidato debe obtener el apoyo de la mayoría de los “delegados” (representantes del partido encargados de elegir formalmente al candidato).

De acuerdo a los resultados de las elecciones primarias en cada estado, los delegados se asignan de manera proporcional a los candidatos.

Este año, Biden ganó cerca del 99% de los casi 4.000 delegados.

Según las reglas del Comité Nacional Demócrata, esos delegados están “comprometidos” con él y están obligados a apoyar su nominación.

Pero si Biden se retirara, se presume que habría una batalla campal. No existe ningún mecanismo oficial para que él, ni nadie más en el partido, elija a su sucesor, lo que significa que los demócratas se quedarían con una convención abierta.

Presumiblemente, Biden tendría cierta influencia sobre sus delegados comprometidos, pero en última instancia, éstos serían libres de hacer lo que quisieran a la hora de apoyar a un sustituto o sustituta.

Eso podría provocar una contienda frenética entre los demócratas que quieren tener una oportunidad de conseguir la nominación.

Vale la pena agregar que, hasta ahora, Biden no ha dado indicios de que esté considerando hacerse a un lado.

¿Podría ser obligado a dejar la candidatura?

Este es un escenario aún menos factible.

En la era política moderna, un partido importante nunca ha intentado una toma hostil de la nominación y no hay evidencia de ningún plan serio para intentarlo ahora.

Sin embargo, las regulaciones del Comité Nacional Demócrata tienen algunas pequeñas lagunas que, en teoría, podrían hacer posible una eventual expulsión de Biden de la carrera a la Casa Blanca.

Las reglas permiten a los delegados “reflejar con toda tranquilidad los sentimientos de quienes los eligieron”, lo que significa que podrían recurrir a otra persona si los votantes demócratas de todo el país se volvieran contra Biden en gran número.

¿Kamala Harris podría reemplazar a Biden?

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ocuparía automáticamente el lugar de Biden si éste renunciara durante su mandato presidencial.

Pero las mismas reglas no se aplican si Biden se retira como candidato para las elecciones de noviembre, y no existe ningún mecanismo que le dé a la vicepresidenta una ventaja en una convención abierta.

En cambio, Harris tendría que ganar la mayoría de delegados, como cualquier otro candidato.

Como ella ya está en la lista demócrata, Harris ciertamente podría ser la favorita. Pero su popularidad relativamente baja entre la población estadounidense puede opacar esa ventaja.

Su nivel de desaprobación neto es actualmente menor que el de Biden y Donald Trump, según las encuestas publicadas por la organización FiveThirtyEight.

¿Quién más podría ocupar el lugar de Biden?

Varios demócratas intentaron desafiar a Biden en este ciclo electoral, incluido el representante de Minnesota Dean Phillips y la escritora Marianne Williamson.

Pero ambos fueron intentos arriesgados y es probable que ninguno llegue a la cima de ninguna lista de “finalistas”.

Se especula que el gobernador de California, Gavin Newsom, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, podrían ser sustitutos.

Pero ninguno de los candidatos ha demostrado tener interés en reemplazar a Biden.

“Nunca le daré la espalda al presidente Biden”, dijo Newsom el jueves en la sala de debates de Atlanta.

“He pasado mucho tiempo con él y sé lo que ha logrado en los últimos tres años y medio. Sé de lo que es capaz y conozco su visión y no tengo inquietud”, subrayó.

Ajeno a la rumorología y a las conversaciones tras bastidores, Biden participó este viernes en un mitin en Carolina del Norte donde no mostró señales de estar dispuesto a abandonar la carrera.

“Tengo pensado ganar esta elección”, exclamó Biden, intentando acallar el ruido que generó su cuestionada intervención en el debate” (BBC MUNDO JUNIO29/2024)

VEREMOS ….