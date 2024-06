Los Tribunales Agrarios y la Reforma Judicial.

Los Tribunales Agrarios se crearon con las reformas al artículo 27 Constitucional, desapareciendo las funciones que tenía la Secretaria de la Reforma Agraria antes de la reforma constitucional, debiendo señalar que esta secretaria de Estado se encargaba de resolver todos y cada uno de los asuntos agrarios en el territorio mexicano, desde luego antes la inconformidades de los ejidos y comunidades resolvían en definitiva los Tribunales de Control, llámese Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiado de Circuito y Jueces de Distrito.

Estos órganos de impartición de justicia agraria no forman parte de la Suprema Corte de Justicia, es decir tienen funciones jurisdiccionales, pero para su designación como primer paso deben ser designados los magistrados unitarios en cada uno de los Estados, para luego en su momento el presidente de la República remitir al Senado la propuesta de la ratificación o no de los magistrados unitarios al igual que los magistrados de Tribunal Superior Agrario, mismo que es órgano colegiado.

A la fecha existen cerca de veinte magistrados unitarios de la Tribunales Agrarios en los Estados de la República que no han sido ratificados por el Senado de la República, es decir se puede señalar que estos se encuentran impartiendo justicia agraria como lo establece la Constitución y la Ley Agraria, poniendo en duda si no se encuentra en un indebido ejercicio de sus facultades repitiendo que estos no están ratificados por el Senado, quien por cierto no se dan por enterados de su existencia, inclusive el presidente de la República en unas de las mañanera señalo que los Tribunales Agrarios eran conservados, neoliberales, etc., como lo ha repetido en contra del Poder Judicial Federal. En este caso el presidente de la República tiene mano para no ratificar magistrados o nombrarlos a sus deseos, solo con el filtro del Senado cuyo control lo tiene MORENA.

Sobre este tema exmagistrados del Tribunal Superior Agrario han manifestado que estos órganos de impartición de justicia agraria no son parte del Poder Judicial ni del Ejecutivo, lo cual como se desprende de lo antes señalado estos están, en teoría, bajo la supervisión y designación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Como fuera reiterado que la mayoría tienen hasta diez años de no ser ratificados, por lo que se encuentran en el limbo jurídico ante las lagunas de la Constitución y la Ley Agraria, vacíos que el Poder Judicial Federal a tenido que ya no interpretar las normas sino de encausar los errores del resto de los Poderes de la Unión, véase aquí la importancia en el rubro de la impartición de Justicia Agraria por parte del Poder Judicial Federal, además de que los conflictos de naturaleza agraria como es conocido son complicados e historia que algunos existen desde hace cien años y no encuentran solución. Basta un ejemplo, la Tesis de Licenciatura de Juárez fue sobre un conflicto de límites de tierras en dos comunidades que se encuentre en los estados de Oaxaca y Chiapas, es decir también genera un conflicto entre ambos Estados. En el caso de Chihuahua, en el municipio de Carachi, en donde la mayoría de los pobladores son rarámuris mantiene conflictos también de estos años.

La Cámara de Diputados en el acuerdo de egresos designa a los Tribunal Agrarios, por conducto Tribunal Superior Agrario entrega a estos últimos un cuarenta por porciento del presupuesto a los Tribunales Unitarios, el resto sesenta por ciento queda para el mismo.

En esta tesitura se desprende que el Tribunal Superior Agrario tiene una labor mínima para resolver ciertos conflictos en la instancia que le corresponde y el resto los Tribunales Unitarios, además de que el primero cuenta con una excesiva planta laboral de funcionarios los cual en su mayor parte no despeñan un trabajo necesario al no tener funciones prioritarias. Cuando está por terminar el año fiscal los Tribunales Unitarios tienen que suspender audiencias, como ejemplo la falta de notificación a los justiciables ejidatarios y campesinos, ya que si estos no pueden se emplazados sobre el diferimiento de una audiencia se trasladan de lugares muy legales gastando sus ingresos los cuales en su mayoría son escasos.

Por otro, como en toda dependencia se les ponen metas a los Tribunales Agrarios como es el caso, un número determinado, motivo por el cual estos programan visitas interáreas a los ejidos y comunidades en donde casi el cien por ciento su juicios que resuelven asuntos en donde no hay no controversia, pero si general números para cumplir con la metas programadas, en menor número juicios en existen conflictos agrarios, que también no encuentra solución en un menor tiempo, por el contrario duran muchos años por diversos motivos, lo más grave los magistrados del Tribunal Superior Agrario mueven a los funcionarios principalmente secretaria de acuerdos y de estudio y cuenta, a su placer para acomodar a sus esbirros olvidando que los funcionarios se encuentra establecidos en un Estado, y cuando menos mantener un intercambio de ideas para determinar si resulta procedente el cambio de adscripción.

Sin mucho preámbulo los magistrados del Tribunal Superior Agrario los “corren”, bajo el argumento de perdida de confianza cuando tienen la mayoría desde la creación del Tribunales Agrarios y después de estos años determina la perdida de “confianza”. Diría mi abuela Chepa; “Estas si son chigaderas”

Lo anterior tiene el propósito de tratar de desglosar el desempeño de los Tribunales. No lo antes señalado es grave, pero más aún un “golpe de estado” que se dio dentro Tribunal Superior Agrario, tema que pasó desapercibido por la prensa nacional y desde luego la de los Estados, esa es la medida la importancia de estos Tribunales.

El quince de septiembre del 2023 el pleno del Tribunal Superior Agrario designo como magistrada presidenta a la doctora Lariza Ortiz Quintero, para luego el 5 de marzo del 2024 la removieron y designaron como nueva magistrada presidenta a la licenciada Dinorha Velázquez González, es decir solo desempeño el cargo cerca de cinco meses.

La Doctor Lariza Ortiz Quintero interpuso un amparo, sin que has la fecha se tenga conocimiento de cuál fue el resultado.

En este terrible acto de corrupción por parte del Tribunal Superior Agrario, no se tuvo conocimiento quien tuvo la mano para mecer la cuna, se debe tener una explicación de este asunto.

Sobre estos Tribunales hay mucho que señalar la pregunta; ¿En dónde quedaran con las reformas al Poder Judicial Federal? Ahí la pregunta que los expertos lo digan.

