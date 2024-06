El manejo del odio.

G. Arturo Limón D.

Nunca como hoy saber manejar las emociones es clave, la diatriba aparece aunada a el encono y la revancha por lo supuestamente perdido, quienes no vieran triunfar a su gallo o gallina ,manera eufemística de decir candidato y/ o candidata arremeten sin mayor motivo, y no nos queda mas que dejarlos pasar en su amargura como lo que son y parecen, perdedores ante un pueblo que votó y ganó, hablare hoy de ellos y reiterare algunos consejos que para su salud mental y la de quienes los rodean, bien les valdría atender, aquí de principio el por qué sus agravios soeces en ocasiones y ríspidos cual su amargura lo puede expresar, no logran la reacción que esperarían de quienes se saben y conocen en su real dimensión y no están a mereced de la calumnia y laofensa ruin.

Hace una semana emplee esta frase en una colaboración y en el animo pedagógico que se hace necesario aquí la repito, dice asi:

“Un río profundo no se altera si se echa en su cauce una piedra; lo mismo pasa con el hombre. Si el hombre se altera por una ofensa, es que no es un río sino un charco”.

REITERO AQUÍ QUE

HE DECIDIDO QUE DEJARE A CADA CUAL EN LO PERSONAL TENER UN TIEMPO DE REFLEXION Y NO LES ENTREGARE UNA COLABORACION CUYA OPINION INTENTE SIQUIERA PERSUADIR LA DE USTEDES EN UN SENTIDO CUALQUIERA, YA QUE NI YO MISMO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, SABRIA COMO ELABORARLA PARA NO HERIR SUCEPTIBILIDAD ALGUNA Y ADEMAS POR ADVERTIR LO ENARDECIDO DE LOS ANIMOS ENTRE LAS DIFERRENTES OPINIONES, ES TAL EL REFUEGO ENTRE VERDADES, LAS MUY ESCASAS Y CLARO QUE LAS HAY, Y LAS MULTIPLES MENTIRAS, CALUMNIAS, DIATRIBAS Y DEMAS CALIFICATIVOS Y DESCALIFICACIONES QUE EL PROCESO ELECTORAL MISMO QUE EN BREVE CIERRA, TIENE QUE HACER UNA PAUSA AL ESCRIBIR ESTA MI COLABORACION Y SOLOLES DESEO INVITAR A LA REAL REFLEXION, LA QUE HA DE PRELUDIAR EL VOTO RAZONADO QUE LES PERMITA A USTEDES LOS SOBERANOS DELA VOLUNTAD SOCIAL DECIDIR QUIEN LES HA DE GOBERNAR EN MUNICIPIOS, DIPUTACIONES SENADURIAS Y PRESIDENCIA DELA REPUBLICA.

ES MI DESEO SINCERO QUE SEA SU VOLUNTAD PENSANTE LA QUE DEFINA, NUNCA SU ENOJO, NUNCA SU FOBIA, POR AQUEL O AQUELLA A QUIEN, AUN SIN CONOCER DESCALIFICAN, ANTES LES SUGIERO QUE LEAN, VEAN ANALICEN Y DECIDAN, LA VIDA DE SU COMUNIDAD ESTA EN SUS MANOS Y EN SU VOTO.

HAGAN LO MEJOR CON ÉL, ES POR SU MUNCIPIO, SU ESTADO Y SU NACION, QUE LES REQUIEREN ACTUAR PARA SU BIENESTAR Y SALVAGUARDA SOCIAL EN CONSECUENCIA.

PARA REFLEXIÓN

Cierro esta escueta, pero aun necesaria colaboración abundando sobre el control de la ira , y relatando una vieja historia por mi conocida y reconocida como el antídoto a la reacción a bote pronto que algunas personas esperasen cuando lanzan un dardo que suponen lesivo a nosotros quienquiera que seamos, pero la inteligencia para manejar la situación es lo que hará superar el momento y hacer entendible a quien lo profiere que pierde cuando destruye , ya que solo se gana cuando se construye y una crítica sincera puede ser una asesoría gratuita, pero una ofensa que se lanza lesiona más al que la profiere que a quien la recibe. Va la historia;

“Se cuenta que a los ochenta años de edad leía Aarón Burr un libro del escritor Sterne. Llegó en su lectura a una escena en la cual el protagonista, habiendo cazado a una mosca, se dirige a la ventana, la abre y deja que la mosca se vaya afuera volando, y dice: “Vete pobre insecto, vete, ese mundo es bastante grande para ti y para mi” y Burr, que como se recordara, había matado en un duelo a uno de los proceres de la independencia norteamericana, Alejandro Hamilton, reflexionó: “Si yo en mi juventud hubiese leído mas a Sterne y menos a Voltaire, habría sabido que el mundo era bastante grande para Hamilton y para mi”

Quien reseña la historia agrega.

“Aunque ya los duelos no están de moda, nosotros los modernos procuramos a menudo destruir a aquellos con los que divergimos privándolos de amigos, de fortuna o de su profesión. Cualquiera que sea el motivo, muy rara vez está justificada una acción tal. La venganza puedes parecer dulce al principio, pero la vida es larga y amargo el remordimiento. Podemos llegar a saber demasiado tarde, como le sucedía a Burr, que Este mundo es demasiado grande para ti y para mi. Cuando lo comprendió ya nada podía hacer paraa reparar el daño que había cometido, pero nosotros podemos pensarlo dos veces antes de cometer un homicidio simbólico como lo es el acto de desprestigiar el carácter o las realizaciones de (quienes estimamos en veces[U1] [U2] [U3] sin causa real) nuestro enemigos.

REFleXION

Traje hoy a colación esta necesaria reflexión porque desde la secuela de memes derivadas de las fotos de la espera de la audiencia no concedida a Claudio X González Laporte por la actual presidenta electa, hasta los múltiples choques de opinión que en lo cotidiano se dan, entre los que defienden una posición u otra, de manera post electoral, o quienes tienen legítimas diferencias de opinión o enfoque, que deben saberse manejar para que no caigan en la ira y la revancha mucho menos la venganza, en consecuencia hay mucho que hacer para transformar y transformarnos en las personas que puedan ser quiñes manejen su molestia o enojo por la causa que sea y no a quienes la ira les maneje.

ATENTA PETICION

Al gobierno estado de Veracruz, clarificar lo sucedido en Perote el jueves pasado en Totalco donde 2 jóvenes campesinos y hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez, fueron asesinados a tiros por policías cuando los muchachos defendían el agua de la cual abusa GRANJAS CARROLL DE MEXICO una compañía porcícola instalada en la zona, hace ya tiempo, cabe aquí hacer una elogia la frase conocida POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LAJUSTICIA A LOS MAS POBRES,

Así que es necesario que, responda quien deba responder, por estos lamentables fallecimientos, es cuánto.