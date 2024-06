Les da Municipio baños garrapaticidas gratuitos a mascotas del suroriente.

Caminando a la par de su dueño llegó Dante, un cachorro de raza pastor belga de tres meses de edad que llevaron a la unidad instalada por el Gobierno Municipal con el servicio de baño garrapaticida gratuito para las mascotas que habitan en el fraccionamiento Urbivilla del Prado II.



Arath, el dueño de Dante, es un adolescente de 14 años de edad que se enteró de la jornada gracias a sus vecinos que le avisaron, ya que su perrito tiene algunos parásitos.





“Me lo traje para que lo bañen y le quiten las garrapatas que se le suben de los otros perros, porque se junta con ellos cuando lo saco al parque a pasear”, señaló el jovencito.



Dijo que es importante que el Municipio lleve los baños hasta su colonia debido a que en el sector hay muchos perros con garrapatas.



Al mismo lugar llegó Esther, una pequeña de 10 años de edad que llevó a bañar y vacunar al mismo módulo del Municipio a su perrita Leydi Canela, de tres años.



“Una amiga de mi mamá me la regaló desde que estaba chiquita, yo la quiero mucho y la traje para que le quiten las garrapatas”, mencionó.



Este servicio gratuito forma parte de las acciones que realiza la Dirección de Ecología con el personal de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), en colaboración con la Dirección General de Centros Comunitarios y alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).





Los baños son rápidos y no requieren secado posterior, por lo que se atendieron tanto a perros domésticos como a los que se encuentran abandonados en las calles.



Durante la jornada llegó Jesús Alderete en compañía de sus siete perros, algunos de ellos rescatados, ya que se encontraban en situación de calle.



“Los hemos operado porque nos da lástima verlos en la calle, vine a checar qué estaba pasando y vi que el servicio era gratuito y me traje a los perritos. Le agradecemos mucho al Municipio que haga estas obras de caridad”, señaló el hombre.



Por su parte, Rosalva Moreno llevó a varios perros, entre ellos a “solavino”.



“Llegó solita y me quedé con ella. Ahorita nos avisaron que iban a bañar gratis a los perritos para que se les cayeran las garrapatas y me pidieron que les avisara a más vecinos y nos venimos todos; le agradecemos mucho al Municipio porque esto nos ayuda a nosotros y más a los animalitos”, comentó Rosalva.



El titular de Ecología, César Díaz Gutiérrez, informó que hoy se aplicaron 350 baños garrapaticidas, 110 vacunas antirrábicas y desparasitaron a 150 mascotas; además, 38 de los baños fueron de perros que se capturaron en la calle.



Mencionó que la jornada tiene como propósito combatir la rickettsia, por lo que visitarán varios sectores de la ciudad.



El día 28 de junio estarán en Haciendas Oriente y Acacias, el 5 de julio visitarán el Centro Comunitario de la calle Morelia, el 12 de julio estarán en el Centro Comunitario Anapra, el 19 del mismo mes en el Centro Comunitario Talamás Camandari, el 26 de julio en el Centro Comunitario Frida Kahlo y el 2 de agosto en el Centro Comunitario Francisco I. Madero.



Todos los servicios serán de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.