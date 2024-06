Los privilegios del poder.

En estos días bajo la orden del presidente de la Reública Andres Manuel López Obrador, ordeno a su partidio MORENA y sus pequeños aliados, llevaran a cabo una encuesta para preguntar al “pueblo”, si estaban de acuerdo con las Reformas al Poder Judicial Federal y en vía de consecuencia a los Supremos Tribunales de Justicia de las Entidades, de inicio violentaron el principio de Federal, la Soberania de los Estados, uno de los prinicipios que desde nuestra primera Constitución sembraron las bases del Estado Méxicano.

No tuve la oportunidad de ser encuestado, cuando menos contestar una sola pregunta, la cual sería la principal; ¿Está de acuerdo de que los ciudadanos voten por los ministros, magistrados, jueces y demas funciornarios judiciales del Poder Judicial” Un gran amigo me dijo, que si. No pude entrar a mayor debate, ya con las divisiones en los hogares de los mexicanos es sufiente, para que más. Suena debastador de mi parte, despues de algunos años de ser funcionario público y litigante como siempre buscando ya no justicia, si la aplicación del principio de legalidad de los procesos judiciales.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, realizo una analisis pormenorizado sobre estas reformas, señalando todas y cada unas propuestas que terminaran con el siste de Division de Poderes que hasta la fecha es vigente en la Constitución, cuando menos algunos meses.

Comparto las conclusiones de dichos estudio para dimensionar en terminos amplios las consecuencias que estas reformas afectaran a la vida democrática de México.

“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al PJF será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política. En ese devenir, los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente, y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés político, en un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado….”

“…Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia. Para no ir más lejos, sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos…”

Hay un tema que no puede ser parte de la discusión en especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia se les debe recortar sus haberes, demas privilegios que gozan, pero tampoco desmenbrarlos como lo pretende la reforma, no podemos olvidar que la Corte debe y tiene el derecho de manejar sus recursos, como este lo considere pero siempre dentro del marco de la ley con trasparencia.

En estas reformas no se toma en cuenta a los estudiantes, pasantes de derechos y recien titulados que inician en los juzgados cosiendo expedientes, una gran responsabilidad, archivarlos, atender todas y cada una de las ordenes de los funcionarios con más nivel. Se olvida en la propuesta los estudiantes de derecho, pasantes y recien egresados, no reciben pago alguno del erario público; “Luego entre sus compañeros de trabajo en la quincena en ocasiones les hacen una coperacha y los invitan a tomar una cervezas.”

Deseo comentar lo relacionado a los Tribunales del Fuero Común es decir de los Estados de la República, en los cuales su funciomaniente es basicamente igual.

En el caso del Estado de Chihuahua, como en todas partes existen buenos y malos juzgadorez, asi como funcionarios de menor nivel, es decir secretarias de acuerdos, sala, estudio y cuenta, otros más.

No todos pero un número considerable llegan con una “palomita”, el reparto de los grupos políticos, entiendase empresarios, partidos politicos, incluyendo a MORENA.

Esto este grave y lamentable, funcionarios de primer nivel con gran capacidad y conocimientos no son tomados en cuenta para acceder a niveles jueces y magistrados. Duran hasta diez años si bien les va para accedir un puesto de juez, no se diga magistrado.

Con un ejemplo basta decir que en la exposición de motivos de la reforma a la Constución de la República por parte del presidente, se pone como ejemplo que la designación de magistrados en Bolivia es mediante voto directo, olviando como lo he señalado, la historia de este país es distinta en cuanto a su proceso de independencia y sistema juridico vigente en su amplitud.

Evo Morales expresidente de Bolivia cabo su propia tumba, esperando ser el todo poderoso, con la propuesta y aprobacion de los magistrados de la Corte sino tambíen el Fiscal General.

La Fiscalía de Bolivia anunció que al exmandatario no le corresponde un “juicio de

privilegio” sino un proceso judicial ordinario dado que la grabación atribuida a él se produjo después de su renuncia a la primera magistratura del país.

La autoridad judicial añadió que se notificará a la Interpol de la orden de aprehensión y se coordinará con la Cancillería boliviana para solicitar una orden de captura internacional.

Es decir al desconcer el mounstro que creo se lo trago completo, quien fue refugiado en México por el Gobierno de López Obrador, quien acuso a la Corte de Bolivia y al Fiscal de “Conservadores, clasistas, corruptos y demás discurso que le gusta”.

Bueno sabran de lo que hablan y lo que dicen. ¿Dónde están sus asesores? Seguro escondidos en los rincones de Palacio para no ver sus cabezas rodar.

“Nunca soporté el olor de naftlina de mi familia política: la nostalgia de San Petesburgo, el cumpleaños del Zar. Era lo mismo que velar cadáveres.” Arturo Pérez-Reverte. El clubo Dumas.

Datos.- Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Constutución de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta de reformas al Poder Judicial, Ley de Amparo y Biblioteca Francisco Flores-Aguirre-Legarda.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Dereco de la UACH.

X profesor_F