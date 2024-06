Alerta Fiscalía por aumento de fraudes y extorsiones telefónicas en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Fraudes y Extorsiones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, hizo un llamado a la población para que no caiga en fraudes o extorsiones realizadas vía telefónica y que acuda a presentar las denuncias correspondientes.

En conferencia de prensa, el representante de dicha unidad del combate a estos delitos, Miguel Gutiérrez, señaló que ha detectado un aumento en este tipo de fraudes y extorsiones, por lo que es importante que la ciudadanía conozca los más comunes y cómo evitarlos, así como proteger a las personas más vulnerables dentro de las familias, ya que afectan directamente el patrimonio de las víctimas.

Agregó que las modalidades más comunes se presentan vía telefónica o mensaje de WhatsApp, y son las llamadas “pirámides financieras”, premios falsos, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, paquetes supuestamente retenidos en paqueterías, cargos no reconocidos en tarjetas bancarias o instituciones financieras, de falsos trámites en notarías, familiares accidentados, el “secuestro virtual”, entre los más comunes.

Indicó que, aunque los delitos han evolucionado, los modus operandi inician con un primer mensaje de texto o llamada telefónica, en que logran enganchar a las personas, por lo que es necesario insistir en que dispongan con la información necesaria de lo que se debe hacer.

Por ello, la Fiscalía recomienda: no contestar números no conocidos, de ladas de otras ciudades o estados, mucho menos internacionales; verificar por otros medios la situación de familiares supuestamente afectados por accidentes, detenciones legales o realizando trámites; colgar la llamada en cuanto se detecta el fraude o el intento de extorsión.

Además, no proporcionar ninguna información de cuentas bancarias, números telefónicos de familiares, claves de acceso al celular o correos (e-mails), no hacer ningún depósito ni bancario ni en tiendas de autoservicio y denunciar inmediatamente.

Miguel Gutiérrez señaló que, en 2023, Chihuahua fue ubicada en el cuarto lugar nacional en estos delitos en un estudio realizado por el instituto Belisario Domínguez que pertenece al Senado de la República, por lo que es necesario intensificar la difusión en materia preventiva para combatirlos.