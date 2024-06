Logro histórico: cirujano en Roma opera de la próstata a paciente ubicado en Beijing.

Reporte Índigo

José Andrés Velázquez

La operación se llevó a cabo a través de imágenes en tiempo real mientras que el médico controló los movimientos de brazos robóticos.

Por primera vez en la historia de la humanidad se llevó a cabo una cirugía intercontinental en tiempo real. Un médico operó un par de brazos robóticos a través de Internet, por lo que ejecutó el procedimiento desde Europa a un paciente ubicado en Asia.

El médico Zhang Xu, de China, realizó el procedimiento desde Roma, Italia. Con uso de la conexión 5G pudo extirpar la próstata de su paciente, quien se encontraba en Beijing, capital de su país de origen.

Esta telecirugía se gestionó a través de una consola especial conectada con tecnología de 5G y cables de fibra óptica de una longitud de 8 mil kilómetros.

El procedimiento se llevó a cabo gracias a que el médico tuvo acceso a imágenes del paciente en tiempo real. De esta manera podía operar y controlar los movimiento de los brazos robóticos para realizar la cirugía.

El paciente ubicado en Asia tenía cáncer de próstata y todo su proceso fue vigilado por médicos que se encontraban en el cuarto de operación para garantizar la seguridad en todo momento. Sin embargo, su intervención no fue necesaria toda vez que la cirugía se llevó a cabo sin contratiempos, según información del medio China South Morning Post.

Asimismo, el medio informó que esta primera cirugía realizada a través de Internet fue transmitida en vivo para la conferencia anual Desafíos en Laparoscopia y Robótica y IA, celebrada en Roma entre el 6 y 7 de junio.

Tras el histórico suceso, médicos reaccionaron de manera positiva a la posibilidad que la tecnología permite para realizar estos procedimientos sin importar la distancia.

In a world first, professor Zhang Xu from Third Medical Center of the People’s Liberation Army General Hospital performed a remote transcontinental telesurgery from #Rome on a prostate cancer patient in #Beijing. The delay was only 135 milliseconds, below the 200 milliseconds… pic.twitter.com/q4C21lekKt

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 12, 2024