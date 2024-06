Lana Rhoades pide eliminar sus videos de internet para recuperar su dignidad.

Diario de México

By Gibran C.G.,

La exestrella del cine para adultos estadounidense busca restaurar su reputación y ser vista de una manera distinta.

Ciudad de México.- Lana Rhoades, exestrella del cine para adultos, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por algún video íntimo, sino por su reiterada solicitud de eliminar todos sus videos de internet. Rhoades ha expresado su deseo de recuperar su dignidad y ser percibida de una manera distinta, especialmente ahora que es madre.

En una reciente charla en el podcast “Three Girls One Kitchen”, Rhoades compartió su indignación por el trato recibido durante su carrera en la industria del entretenimiento para adultos. Comparó su situación con la de Mia Khalifa, quien en 2020 también solicitó la eliminación de sus videos tras denunciar los abusos sufridos.

“A veces siento que estoy en negación y no puedo aceptar algunas de las cosas que he hecho. Intenté hablar con un terapeuta sobre una cosa que tuve que hacer para una escena que fue muy dura para mí. Un tipo me amordazó hasta vomitar”, reveló Rhoades en el podcast.

Lana Rhoades manifestó su deseo de que sus escenas sean eliminadas de internet para poder recuperar su dignidad y respeto. Explicó que, aunque no ganó mucho dinero durante su carrera como actriz para adultos, actualmente sus ingresos provienen de su cuenta de OnlyFans y su trabajo como modelo de lencería.

“Me arrepiento sinceramente. Le digo a la gente que, si pudiera volver atrás, lo daría todo por recuperar mi dignidad y mi respeto, y porque la gente no pudiera verme de esa manera”, expresó Rhoades en la entrevista.

Finalmente, subrayó que si no se eliminan sus videos, tomará acciones legales, ya que no tiene los derechos sobre ellos y no puede eliminarlos por su cuenta. La exactriz está determinada a cambiar la percepción que el público tiene de ella y avanzar en su vida con una nueva perspectiva.