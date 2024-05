Elecciones libres: entre editoriales te veas.

Por: Luis Villegas Montes

Declaró el presidente el pasado 28 de los corrientes, que las del domingo serán las elecciones más limpias y pacíficas en la historia de este país.[1] ¡Imbécil!

Yo, durante muchos años, litigué electoral de norte a sur en todo México, literalmente de Yucatán a Baja California. Las elecciones más sucias con las que debí lidiar fueron las de Oaxaca en 2010. Recuerdo a propósito que el coordinador general de esa campaña, en los hechos, fue el malhadado Javier Corral (el pobre idiota que ha decidido seguir los pasos de Alejandro Murat en su afán de seguir en el candelero así sea a costa de la escasa honra y dignidad que pudieran albergar sus lamentables personas). A las 15 horas las marranadas se habían detenido porque el partido oficial comprendió que, de continuar con su estrategia criminal, aquello se iba a convertir en un baño de sangre.

Catorce años después, éstas son, sin duda alguna, las elecciones más puercas que he visto; nunca, jamás, había visto que concurrieran, juntos, todas estas anomalías, irregularidades y delitos; ello, como se detalla a continuación:

El encargado de asesinar al INE fue AMLO: su cercanía, probada, con la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, compromete la imparcialidad del Instituto[2] y los hechos lo demuestran; el más reciente, el del pasado 27 de mayo, cuando con todas sus letras, en La Mañanera, declaró: “Más que una elección, lo del domingo es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta, no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no, es elegir el proyecto de Nación que queremos. ¿Queremos que el país siga siendo como antes?, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia”.[3] Así lo dijo, aludiendo expresamente al proyecto que él encabeza; todo, ante el silencio impávido del órgano encargado del proceso electoral; el mismo que pretendió sancionar a la oposición por la megamarcha ciudadana del 19 de mayo pasado.[4]

La parcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es evidente. Baste recordar cómo, un libro de memorias del presidente de la República, publicado en época electoral, en el cual ataca, descalifica y denigra a la oposición en su conjunto, a su abanderada, Xóchitl Gálvez; y ensalza el desempeño propio, el de su narcocandidata, Claudia Sheinbaum, y el de su partido, MORENA, fue avalado.[5]

La presidencia de la República se ha metido en el proceso como no se había visto desde la época de los ochentas. Después de Carlos Salinas de Gortari, ningún presidente había usado su imagen, los recursos a su alcance (humanos, financieros y materiales) y los programas sociales, en apoyar a un partido y a un candidato en forma tan descarada. ¡Hasta su propia gente, los morenistas, lo ha reconocido de manera expresa![6]

Por si esto fuera poco, el crimen organizado se ha enseñoreado del país y sus principales aliados son —sí, así es, lo adivinó usted—: el narcopresidente, su narcocandidata y su narcopartido. A nivel internacional ésa es la fama que tiene México y el reconocido vínculo entre el gobierno y el narco.[7]

Por mucho que lo diga, el presidente —otra vez, y otra, y otra, y otra, como es su costumbre— vuelve a mentir: no señor, las elecciones por venir están muy lejos de ser las más limpias y pacíficas en la historia de este país. Muy por el contrario, son las más repugnantes y asquerosas que he tenido que padecer.

Sin embargo, pese a la evidencia, clara, preclara, demostrada, probada y contundente… ¡pulula cada idiota! Hay un baboso en particular, Jorge Zepeda Patterson, que escribió un editorial que tituló: “Democracia de gente bien”, donde el animal, entre otras cosas, alude a: los conductores de radio y televisión que “viven de atizar el fuego; ellos no están en el negocio de analizar la realidad sino en el de inflamar indignaciones y gestionar miedos y pasiones”, a lo absurdo de “tales maniqueísmos”, al “poder adquisitivo de los más pobres”, a “defender acríticamente tales instituciones como si fuesen el santo grial es más propio de una actitud doctrinaria que de una conciencia crítica”, a “una dosis de soberbia”, a que se llama despótico [a un régimen] “porque hace público lo que antes se hacía tras bambalinas”,[8] etc.

Si ese pobre idiota fuera un hombre informado, entendido, conocedor, instruido, leído, sagaz, lúcido, congruente, crítico, vamos, poquito inteligente, no escribiría tanta basura. Habla de conductores de radio y televisión que viven de atizar el fuego, que no están en el negocio de analizar la realidad sino en el de inflamar indignaciones y gestionar miedos y pasiones, ¿y el presidente? ¿No tendría él —él sí— que estar en el negocio de analizar la realidad y no en el de inflamar indignaciones y gestionar miedos y pasiones, ¿verdad que sí, tarugo?; ¿maniqueísmos?, maniqueísmos los del presidente, él fue el que inauguró desde el primer día lo de “fifís”, “conservadores”, “clasistas”, “racistas”, etc.; habla del poder adquisitivo de los más pobres, ¡ah caramba!, ¿dicho no ha sufrido en esta administración? ¿No ha visto el incremento de la canasta básica?; ¿defensa acrítica? Defensa acrítica la que hace el pseudocomentarista que se ve, luego, luego, que está opinando a lo menso; dosis de soberbia la del presidente, misma que muestra a diario; ¿el presidente hace público lo que antes se hacía tras bambalinas?, ¿de veras? ¿No ha oído o leído el pseudoanalista de las adjudicaciones directas? ¿de las reservas de información en los megaproyectos? Patán, mentecato, inútil. Lástima por los ídem que deciden leerlo, creerlo o, peor aún, hacerse eco de tanta bestialidad.

Lea, piense, analice y decida. Si lo hace, no cabe duda que usted tendrá que mandar al narcopresidente, a su narcocandidata y a su narcopartido a chingar su madre (no solamente a La Chingada). Nos vemos el próximo 2 de junio, en el festejo del triunfo de Xóchitl Gálvez y todos los candidatos de la alianza que ella encabeza.

Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: https://unareflexionpersonal.wordpress.com/

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com , luvimo6614@hotmail.com