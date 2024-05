La última y votamos

G. Arturo Limón D.

ACORRALADO

VER A JAVIER CORRAL PATINANDO FRENTE A ACOSTA NARANJO EN UN DEBATE NIMIO, DEJA VER QUE LAS DECISIONES NO ESTAN CLARAS EN SELECCIÓN E INCORPORACION DE QUIENES NO SOLO SE PONEN LA CAMISETA, O MEJOR DICHO LA MARCA, SINO DE LOS QUE LE PONEN EL CORAZÓN A LA 4 T Y AQUI SE VE NO ES EL PROPOSITO Y SE SIENTE EN EL CASO SEÑALADO, QUE CORRAL BUSCA MAS UNA INMUNIDAD LEGISLATIVA LLAMADA FUERO, UNA VEZ MAS POR VIA PLURINOMINAL, QUE EN VERDAD SERVIR A MEXICO. AL TIEMPO. G.A.L.D.

AL CIERRE

Entramos a la recta final de la actual campaña que llevara a posiciones de poder al mayor número de funcionarios que jamás se haya realizado en nuestro país, y lo que nos toca vivir es un periodo ríspido en el cual por todas partes aparece el rostro de la confrontación, que en algunos casos como lo sucedido en días pasados en Chihuahua cuando las porras del PAN Y MORENA se han liado a golpes, y de la palabra han pasado a la violencia física ya, y la violencia física es lo menos deseado en todo proceso electoral, en consecuencia se requiere mantener la capacidad de hacer política, entendida como el arte de evitar la guerra a través del diálogo, quiero pensar que aún estamos a tiempo de ello, y es de mi mayor interés a conminar a todos indistintamente del partido que militen a ir a las urnas con vigor sí, pero no con belicosidad, con madurez para entender que en tanto el juego sea legítimo y democrático, se puede ganar o perder, porqué para ello se compite.

MEMORIA ES HISTORIA

Es de mi mayor interés también, pedir a todos los que nos encontramos en este momento de la historia, para que reflexionemos sobre una escena difundía en días pasados ampliamente, en la cual vemos fundirse en un abrazo que no cuestiono genuinamente sea fraterno a los exgobernadores; Francisco Barrio Terrazas, ambos fueron en su momento candidatos a la gubernatura del Estado uno del PAN y Fernando Baeza Meléndez del PRI, ambos nos llevaron en la contendienda por la gubernatura de 1986, a un momento de polarizacion antes poco vivdo en Chihuahua si, su lucha electoral generó lo que se ha registrado como “EL Verano Caliente” un enconadísimo proceso electoral y recuerdo con tristeza social aun, el rompimientoque se daban por tal motivo de amigos, familiares entre si y aún compañeros de trabajo que se vieron encontrados por sus preferencias electorales. al extremo de romperse algunas relaciones familiares, amistados y acuerdos laborales, si les suena extremo, solo vean a su derredor lo que vivimos y lo entenderán, así que les invito a que sean, o seamos -me incluyo- más que prudentes en el trato con amigos ,familiares y compañeros porque como decía en respuesta a un acre comentario recibido por la colaboración de hace un par de semanas en este espacio, comnetario generado de un amigo muy querido, que por eso justamente por provenir de alguien estimado para mi, fueron tristes y aun dolorosos,en sencilla respuestan le decía; “tú y yo, sé que vamos a seguir siendo amigos después del 2 de junio, independientemente de nuestras preferencia y los resultados electorales.

Invito a ustedes que me hacen favor de leer esta colaboración, a que su ánimo no desborde sus afectos asi sean del orden familiar, laboral o amistoso, finalmente, y por ello hago referencia al abrazo BARRIO/BAEZA los políticos tienen otro orden de entendimiento de la realidad y cuando fuera necesario el interés que les mueve les ubica y les convoca a sus filias, son humanos.

Empero, no cedamos a la tentación de anteponer a partido, corriente, movimiento o candidat@ , como en este caso lo veo y he padecido, por la consistencia en mantener mi preferencia López Obradorista podía agregar el como perdi la relación de afecto de un entrañable amigo en 2006, que después fue un apoyador de AMLO en 2018 aquí en Chihuahua y más triste aun cuando a su llegada al gobierno, dos mujeres asociadas al área empresarial y muy estimadas consideraron que no podían tolerar, dándome el mismo argumento que mi amigo hace dos semanas “siendo inteligente yo” podría coincidir con ese proyecto de gobierno que llego para intentar transformar a México, obvio perdimos la amistad, triste realidad .

Vuelvo al punto de interés de esta colaboración y es refrendar mi solicitud a ustedes amables lectores de no caer en la provocación del encono, el enojo, la diatriba y o peor la mentira y afectar su relación con nadie por causa de un proceso que en breve cerrara y será evaluado por los órganos correspondientes como es el INE, donde esperamos cierre con una elección que satisfaga a tod@s el 2 de junio o si se judicializa posteriormente en TRIBUNALES, ojala no lleguemos hasta ahí.

Pero lo más importante es que; TOD@S SALGAMOS A VOTAR POR QUIEN DESEEMOS NOS GOBIERNE Y HAGAMOS DE ESTA GRAN ELECION,NO SOLO POR NUMERO DE POSICIONES POLITICAS 20.708 EN JUEGO , UNA CONTUNDENTE ELECCION, QUE DEJE BIEN CLARO LA VOLUNTAD CIUDADANA, ESA, LA QUE TRASCIENDE A LOS PARTIDOS Y LA QUE MUESTRA EL DESEABLE CAMINO PARA LA NACION SEGÚN LO XPRESA DE MANERA CLARA EN ESE MOMENTO LA VOLUNTAD POPULAR.

A LOS JOVENES UN COROLARIO OBLIGADO

Observo como Enrique Krauze, quien ha actuado como intelectual orgánico, “apapachado” Aguilar Camin, (dixit), desde la época de Carlos Salinas de Gortari el mismo qué se AUTOCONCEDIO, NO SIN APROBACION DE DENTRO Y FUERA DEL PAIS ESTOY CIERTO, EL ANIMO DE MODIFICAR O HACER UNA VERSION LIGHT DE NUESTRA HISTORIA PATRIA Y HABLARNOS DE DEMOCRACIA (¿Cuál?) SIN ADJETIVOS, este Krauze el mismo de la Operación Berlin (estrategia de erosión) contra un gobierno como el actual legitima y legalmente constituido, aquí lo referiré hoy en términos de igualdad y le llamare abuelo como yo, con voz melosa invita a los jóvenes a votar por la candidata de su interés que no podría ser más que la del PRIAN, por la que suscribe en días previos un manifiesto con más de 200 intelectuales y una que otra deserción digna, como la de mi queridísima y valiente Ofelia Medina, por cierto y de última hora a estos abajo firmantes les aprecio su triaca que fue hasta el momento de escribir estas líneas 900 intelectuales, científicos y artistas, NO APAPACHADOS Horacio Franco (dixit) en apoyo a la candidata de MORENA.

Así las cosas, vamos a encarar desde ya LA ULTIMA semana de campaña Y NOS VAMOS A VOTAR, EN CONCIENCIA Y CON INTELIGENCIA.

Eso, está en sus manos.