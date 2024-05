Despiden compañeros a primera mujer bombera jubilada del Municipio

Luego de 25 años de servir a las y los chihuahuenses combatiendo incendios y realizando labores de rescate en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, Gabriela Aguirre, primera mujer bombera en acogerse a la jubilación temprana, fue despedida por sus compañeros y el director de la corporación, Julio César Salas González.

“Atención a todas las unidades, les habla el comisario Salas, les informo que su compañera Gabriela Alire se retira del servicio, después de 25 años, para quien les pido dirigir unas breves palabras de despedida”, dijo el jefe policial vía radio.

Fue la manera en que iniciaron la sencilla, pero emotiva ceremonia realizada en la Sala PECUU de la Comandancia Norte, donde el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como el subdirector de Bomberos, Juan Manuel Morales y varios de sus ex compañeros de trabajo, agradecieron la ardua labor que realizó en favor de la corporación y de la comunidad a la cual sirvió y protegió por más de dos décadas.

Tras una iniciativa aprobada meses atrás por el actual Ayuntamiento, que consistió en reducir de 30 a 25 años el servicio que realizan policías y bomberos, debido a los riesgos propios de sus actividades diarias, Gabriela se convirtió en la primera mujer en retirarse con la frente en alto y orgullosa de su profesión.

Ella, quien también es esposa de un bombero, al igual que su hermano, fue además la primera mujer operativa en pertenecer a esta loable institución, siendo un parteaguas y ejemplo para que otras féminas ingresaran sin temor a realizar uno de los oficios que, debido a las creencias de aquella época, se consideraba casi exclusivo del sexo masculino.

Antes de finalizar el evento y de salir por la puerta de la que fue su casa por tantos años, Gaby expresó textualmente: “No tengo palabras para describir lo que este momento me llena y me deja, me siento contenta, pero a la vez llena de nostalgia y de recuerdos. Me llevo muchas satisfacciones, muchos amigos y 25 años de amor incondicional a la DSPM”.