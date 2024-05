Conoce Alcalde instalaciones del Gimnasio del Deporte Adaptado

El alcalde de Chihuahua, Jorge Cruz Russek, visitó las instalaciones del Gimnasio del Deporte Adaptado, donde conoció el funcionamiento de este espacio y la variedad de los servicios que se dan a la ciudadanía.

Además de presenciar la práctica del equipo deportivo de basquetbol “Abejas” y de sesiones de terapia y activación física, el Edil Capitalino convivió con las y los usuarios y sus familias, escuchó sus historias y experiencias durante su tratamiento que les han permitido integrarse a distintos círculos sociales.

También, conoció las áreas de electroterapia, terapia física y consultorio de fisiatría, donde las y los usuarios reciben sus diagnósticos junto con las terapias para poder tratar lesiones temporales o permanentes.

Durante su recorrido, el alcalde Cruz Russek, estuvo acompañado por el director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, IMPAS, Luis Arrieta; y el subdirector de Rehabilitación, Israel Ponce.

Cabe mencionar que, las instalaciones del Gimnasio del Deporte Adaptado se encuentran en el Parque Hundido, ubicado en la colonia El Palomar, al cual se puede acceder por la calle Jaime Almeida Pérez.

Las y los interesados en recibir alguno de los servicios, pueden agendar su cita al 072 extensión 2548 de lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y los viernes de 8:00 am a 2:00 pm, o bien, a la extensión 2259 de lunes a jueves de 8:00 am a 8:00 pm y los viernes de 8:00 am a 7:00 pm.