Massive Caller coloca a Mario Vázquez y Daniela Álvarez 44.3 % contra 35.5% de Andrea Chávez

Hoy en Ciudad Juárez por primera vez en más de 2 meses los candidatos del PRI-PAN-PRD Mario Vázquez y Daniela Álvarez, con Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, de Morena se toparon en el marco del encuentro de empresarios del CCE. Y no porque no quisieran, sino porque los de Morena se habían negado a otras invitaciones.

-La experiencia cuenta y los resultados también, así se vio a Mario Vázquez y Daniela Álvarez, quienes se plantaron seguros y con propuesta, haciendo contraste con la realidad que vive nuestro país, contrario a lo que se pudo notar de Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, pues Andrea dejó ver gran inseguridad y nerviosismo al desenvolverse en un escenario que no estaba diseñado por ella misma; no hizo propuestas concretas, se limitó a atacar a defender a su partido dejando a los asistentes con el mal sabor de boca que provoca la ausencia de propuestas.

-Por su parte Juan Carlos Loera se mostró como ha sido su costumbre, iracundo, intolerante y limitado. Señaló a los organizadores de ser parciales cuando le presentaban datos sobre la realidad del abandono que vive Juárez por el gobierno federal. Dedicó casi dos terceras partes de su participación en atacar al candidato del PAN-PRI-PRD Mario Vázquez, en una clara estrategia para provocar a quien encabeza todas las encuestas, pero Vázquez no perdió el control ni un instante y se enfocó a proponer.

-Así el primer encuentro cara a cara entre los candidatos al Senado, con unos morenistas sin serenidad, ni propuestas, ni forma alguna en la tierra que había jurado era su bastión, mientras Daniela Álvarez y Mario Vázquez se mostraron ecuánimes, propositivos y seguros

-Mario y Daniela abordaron propuestas precisas para fortalecer a la frontera, destacando su agenda en materia de seguridad social para que las cuotas obrero-patronales sean aplicadas con justicia para beneficio de las y los trabajadores.

-Al final del foro el tú a tú fue entre Andrea Chávez y Daniela Álvarez, pues la primera aseguró que van ganando en las encuestas, mientras que la segunda le recordó al empresariado que Andrea fue una diputada ausente de Ciudad Juárez, mientras que ella ha estado presente y ha dado la cara por la ciudadanía y recalcó que será su fórmula la que llegará a la Cámara Alta.

-La última encuesta de Massive Caller coloca a Mario Vázquez y Daniela Álvarez 44.3 % contra 35.5% de Andrea Chávez y Juan Carlos Loera.

