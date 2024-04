Clausuran trabajos del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año Legislativo

Este 30 de abril del 2024, diputadas y diputados de la 67 Legislatura, llevaron a cabo la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, así como la instalación de la Segunda Diputación Permanente, ambos dentro del tercer y último año de Ejercicio Constitucional.

Dentro de esta Sesión, la diputada Presidente del Congreso del Estado presentó el informe relativo a las actividades realizadas durante el segundo periodo ordinario, mismo que dio inicio el pasado 1º de febrero y culmina este día. En su mensaje resaltó:

“Con la satisfacción del deber cumplido, hoy les digo que he atendido a cabalidad la responsabilidad que la Constitución del Estado me confirió, durante estos dos años he vivido presiones y fuertes… pruebas y muy duras… sin embargo las adversidades las enfrenté como lo sabemos hacer las mujeres de Chihuahua, con valentía, con talante y sin darme por vencida, pues hemos sentado el precedente que en nuestro estado no hay lugar para la violencia política en razón de género en contra de nosotras las mujeres.

“Hoy hemos roto los techos de cristal y hemos alzado la voz ante las acciones que nos violentan y que han tratado de invisibilizarme, aquí estamos entregando las cuentas claras, porque los resultados que hoy presentamos, son transparentes y reflejan el trabajo de gente comprometida con la transformación de Chihuahua, y dejan sin efecto todos aquellos comentarios negativos que no aportan, al contrario intentaron restar y minimizar el quehacer legislativo encabezado por esta Mesa Directiva”.

Agregó que durante el periodo referido, se llevaron a cabo 25 sesiones, dos fueron solemnes, una con motivo de la entrega del Reconocimiento a la “Chihuahuense Destacada”, edición 2024, celebrada el 06 de marzo de 2024 y la otra para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones; se celebraron 59 reuniones de comisiones, además de reuniones de mesas técnicas.

Resaltó que se recibieron 185 asuntos, los cuales fueron turnados a las Comisiones de Dictamen Legislativo, a la Junta de Coordinación Política, y a los órganos correspondientes, tal y como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.Se emitieron diversas resoluciones: 45 decretos y 62 acuerdos entre los cuales se destacan los siguientes:

• La reforma al artículo 268 Bis del Código Civil del Estado de Chihuahua, en materia de otorgamiento de pensión compensatoria, en los casos de disolución del vínculo matrimonial y concubinato, cuando alguna de las partes quede en desventaja económica

.• La conclusión del proceso de revisión del Informe General relativo a la Cuenta Pública 2022.

• La reforma a la Constitución Política del Estado en lo relativo al Poder Judicial.

• Las reformas y adiciones a la Ley de Turismo del Estado en lo relativo a regular el servicio de alojamiento turístico prestado a través de plataformas digitales y con el propósito de que se establezcan acciones para el fomento y la promoción del agroturismo en la Entidad.

•La designación del C. Javier González Mocken, como Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

.• Lo relativo a la reforma al Código Civil y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de prohibir el castigo humillante hacia niñas, niños y adolescentes, como forma de corrección disciplinaria

.• La creación de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil

.• Se instituyó el Parlamento de Mujeres del Estado.Cabe mencionar que clausurado el Periodo Ordinario e instalados los trabajos de la Segunda Diputación Permanente se acordó citar a la primera reunión el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, en la Sala Morelos del edificio legislativo.