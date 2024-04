¿Eduin Caz se reconcilió con su esposa?

fuente: unotv

Hace un año Eduin Caz y Daisy Anahy dieron a conocer que habían tomado la decisión de separarse, aunque no dieron una explicación. Tras el fin de su romance, el cantante de Grupo Firme señaló que él no estaba feliz con la separación y lucharía hasta conquistar de nuevo a su esposa.

Y tal parece que Eduin Caz lo consiguió, ya que recientemente el famoso compartió un video junto a la madre de sus tres hijos. En el clip se ve al cantante y a Daisy Anahy muy juntos y dándose muestras de cariño como un beso.

Eduin Caz comparte video junto a Daisy Anahy

En el video, el cual fue compartido por Eduin Caz en Instagram dentro de una publicación en la que mostró que acudió a uno de los últimos shows que dio Julión Álvarez y Alfredo Olivas con su tour “Prófugos del anexo”.

Además de demostrar que subió al escenario junto a Julión Álvarez y Alfredo Olivas, Eduin Caz compartió un video en el que se ve a Daisy Anahy abrazarlo por unos instantes, poco después el cantante le da un beso en la frente.

Pero no todo terminaría ahí, ya que la pareja se dio un pequeño beso. Estos momentos han levantado la sospecha de los fans del integrante de Grupo Firme para asegurar que Eduin Caz y Daisy Anahy se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Hasta el momento Eduin Caz ni su esposa han confirmado o desmentido una reconciliación, pero una imagen dice más que mil palabras.

Hace unos meses en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eduin Caz habló sobre su separación con la madre de sus hijos, por lo que señaló que él quería regresar con Daisy Anahy.

“Ahí la llevo, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”.