INAI ordena al gobierno de AMLO transparentar avalúo de la Megafarmacia del Bienestar

Infobae

Por Olivia Vázquez Herrera

De acuerdo con López Obrador, el inmueble que pertenecía a Liverpool le costó 2 mil millones de pesos

Este domingo 24 de marzo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentar el expediente del avalúo del inmueble que le compró a la empresa Liverpool para instalar la Megafarmacia del Bienestar.

Vale recordar que los viejos almacenes de la marca, ubicados en la carretera Jorobas-Tula, a la altura del municipio de Huehuetoca, Estado de México, cerraron en 2022 y fue en agosto de 2023 cuando el presidente anunció la compra del establecimiento para instalar una farmacia que serviría para surtir medicamentos a prácticamente todo el país, la cual abrió sus puertas hacia finales de diciembre del año pasado, en medio de cuestionamientos de la oposición y de las quejas de los usuarios por la falta de insumos.

El presidente anunció que el gobierno compró el inmueble a El Puerto de Liverpool por dos mil millones de pesos y, aunque el anuncio se hizo en agosto, precisó que el trato se cerró hasta noviembre de 2023; ante ello y en pleno ejercicio de sus derechos, un particular solicitó el documento del avalúo de almacén al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Este, por medio de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal le respondió al solicitante que no contaba con tal documento sobre la llamada Megafarmacia del Bienestar y le recomendó redirigir su petición de información a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la paraestatal que administra el inmueble al mando del general Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Sin mostrar evidencia, también respondió que el avalúo había sido preciso y detallado y que con éste se consideró que el almacén sí contaba con las condiciones para ser ocupada y se fijó el costo; sin embargo, la respuesta no convenció al ciudadano que hizo la solicitud y consideró que el Indaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le estaba ocultando información, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI.

El Indaabin dijo al INAI que no contaba con la información solicitada por el particular y reiteró que se dirigiera la solicitud a Birmex, asimismo la turnó a la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, pero la comisionada Julieta del Río Venegas explicó ante el pleno que el órgano no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, y ahora deberá presentar el expediente del avalúo para satisfacer la petición de información del particular.

No es la primera vez que el INAI pone el ojo en la Megafarmacia de AMLO

Apenas el 6 de marzo, el INAI pidió a la Secretaría de Salud (SSa) federal buscar y dar a conocer los avances de los contratos que se han celebrado en 2024 para la compra de medicamentos, vacunas, lácteos, estupefacientes y psicotrópicos, debido a que el desabasto de estos insumos es un tema de máximo interés público, ya que los mexicanos deben saber en qué se ejercen los recursos destinados a este sector.

“Ante los constantes reclamos de la sociedad sobre el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos del país, transparentar las compras en el sector salud permitirá dar seguimiento a las iniciativas implementadas por el Gobierno federal, como la creación de la Megafarmacia del Bienestar que, para este año, adquirió mil 187 millones de piezas de medicamentos, según lo informado por su Director General”, precisó la comisionada Julieta del Río Venegas.

Esta instrucción derivó de la solicitud de información que hizo otro particular a la SSa, la cual fue rechazada por la dependencia comandada por Jorge Alcocer Varela, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI; finalmente, el instituto determinó que la Secretaría de Salud sí tenía competencia para dar dicha información y se le ordenó presentarla.