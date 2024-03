L@s daminificad@s

G. Arturo Limón D.

Cuando la realidad rebasa a la ficción y el cinismo a la realidad, no queda más que darnos cuenta que vivimos una calamidad, misma que se expresa en los actos de los que llamo aquí l@s daminficad@s y es la que nos hace pensar que vivimos en un mundo al revés, la de los que derrotados moralmente como oposición en vez de luchar con ideas, y/o propuestas, solo argumentan maltrato, persecución y abuso, que desde la óptica de quien escribe es inexistente, por darnos cuenta como fue el ayer cuando ellos gobernaban blandiendo solo represión y persecución, cuando no muerte, lo cual ya cambio. Hoy hay discrepancia que no polarización, siguen hasta ahora siendo minoría, desafiante sí, y aún vociferante tambien, pero minoría al fin. Debo precisar que parecen no darse cuenta y advertir que en México se vive hoy como nunca antes que yo recuerde, la libertad, la real libertar de expresión, porque ella está en uso. Mostrare aquí dos o tres ejemplos que lo hacen evidente, aunque he de señalar que más duelen e indignan que otra cosa.

Solo le pido a usted amable lector valore cada uno de ellos y forme su opinión.

EL DESPLEGADO DE LOS DOLIENTES

Intelectuales y académicos lanzaron un desplegado en el que advirtieron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presiona a los medios de comunicación de manera similar a los tiempos del antiguo sistema político en el contexto de las elecciones presidenciales a celebrarse el 2 de junio; sin embargo, también pidieron equidad de coberturas a los concesionarios de radio y televisión.

De risa

El desplegado firmado por académicos como Agustín Basave, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Arturo Sarukhán, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Diego Valadés, Eduardo Huchin, Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles, Francisco Valdés Ugalde, Héctor Aguilar Camin, Jacqueline Peschard, Jean Meyer, José Antonio Crespo, José Ramón Cossío, José Sarukhán, Julio Frenk, Guillermo Sheridan, Rafael Pérez Gay, Raúl Trejo Delarbre, Roger Bartra, entre otros, resaltaron que la lucha por la equidad en la cobertura de los medios a todas las candidaturas y campañas fue parte esencial de la transición democrática.

Es verdaderamente de risa verles pidiendo espacios que siempre han tenido para desinformar, o lucrar como lo han hecho ellos desde que tenemos memoria.

LA HISTORIA SE REPITE

“El Segundo Imperio mexicano es el nombre historiográfico que se otorgó al Estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. La terminología «segundo» hace referencia a la sucesión natural del previo Primer Imperio mexicano que se atribuyó a Agustín de Iturbide que traiciono la consumación dela independencia y erigió este seudo imperio que nació como resultado del movimiento independentista de Nueva España. Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casa Mata y la instauración de la República Federal en 1823”.

Y de ahí para acá LA LUCHA POR LA NACION

Hago este preludio para señalar que si ayer en la década de los años 60 del siglo XIX, los José María Gutiérrez de Estrada, Joaquín Velásquez de León, José M. de Landa, Ignacio Aguilar, Adrián Woll, Antonio Escandón, Ángel Iglesias y José Hidalgo llegan al Castillo de Miramar, cerca de Trieste y ofrecen a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y a su esposa la emperatriz Carlota Amalia, la corona del llamado segundo Imperio hoy los senadores de oposición Kenia López Rabadán del PAN, Antonio García Conejo del PRD y Emilio Álvarez Icaza, senador independiente (segun él), acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar una supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones en Tamaulipas, luego de que el año pasado los líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Como “la gelatina no les cuaja” (nótese el sarcasmo) insisten y ahora han traído esta semana pasada a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española para criticar al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señalando que su gobierno resulta catastrófico “para la democracia y sobre todo para los jóvenes”, acusó.

La diputada Álvarez de Toledo participó en un evento realizado en el Auditorio Metropolitano de Puebla, patrocinado por Ricardo Salinas Pliego de quien abundare en breve, pero lo inadmisible y que debe ser comentado y aqui documentado es que esta aristócrata ibérica la marquesa llamada en su titulo “guardiana de la caja fuerte” (obvio) o algo así, que a la par es la diputada Álvarez Toledo solo vino a denostar y a arar el camino para un “golpe blando” que se asoma como ha sido el caso delo acontecido en América Latina en Brasil, Bolivia y más recientemente en Perú. Es por decirlo en breve la mandadera de la ultraderecha aun cuando la vendan como la mejor analista iberoamericana, muy buena amiga del extinto expresidente chileno de apellido Piñeira y descalificadora del actual Bóric a quien casi quiere chamaquear por su juventud , ni qué decir de la matraca que saca a favor del ya naufragante Milei de Argentina, Que no se engañe la señora, México ya sabe hablar en otro tono a los españoles, si duda tiene pregúnteselo a Iberdrola y a su Rey y demás testaferros del antiguo imperio, y a los que fueron a traerla, sépanse que SE VOLVIERON A EQUIVOCAR, como ayer fue con sus antecesores de la derecha que fueron por Maximiliano hoy la monarquia de pacotilla sea española o británica ,poco tiene que decir en Nuestra América y en México de medio a medio, esta señora Cayetana y Salinas Pliego en lo local poco tienen que decir.

Y ya que toco el tema Salinas Pliego hablemos del tercer momento , hablemos de…

EL BURLADOR BURLADO

“El tópico del burlador-burlado se construye al rededor de un personaje negativo que practica el engaño, pero que termina vencido por otro personaje positivo que lo supera en astucia y en calidad moral”.

Denomino aquí como el burlador burlado al deudor hacendario por treinta y un mil millones de pesos Ricardo Salinas Pliego y la anterior definición lo pinta de cuerpo entero, él el hombre que a punta de pistola y fuerza desalojo al canal 40 de su instalaciones y se lo apropio, él el que se mofa de los pobres desde su cuenta de X por causa de sus carencias, él que ha visto como lo del gobierno vuelve al gobierno, como área natural protegida que siempre fue, su llamado campo de golf en Huatulco Oaxaca, aun cuando haya ganado un concesión rematada en tiempos de Fox quien entregó todo como los desmanteladores gobiernos neoliberales del PRIAN, así que al BURLADOR BURLADO, SALINAS PLIEGO PERSONAJE NEGATIVO QUE PRACTICA EL ENGAÑO, LO SUPERO EN ASTUCIA Y CALIDAD MORAL ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR NUESTRO PRESIDENTE .

Ya el tiempo ira colocando a los candidatos, a las granjas de boots, a los detractores de oficio chayoteros y demás, en el lugar que les corresponde en esta campaña, que aún tiene más de 80 días por delante.